Prorogate le iscrizioni ai corsi di formazione dell’Università Popolare delle Gravine Ioniche (UPGI) di Massafra

(N.B.) L’Università Popolare delle Gravine Ioniche (UPGI), d’intesa con il Comune di Massafra Assessorato alla Cultura - Biblioteca Comunal Paolo Catucci” e la Consulta delle Associazioni, ha reso noto il piano di aggiornamento culturale per l’anno sociale 2016-2017 mirato ad allargare il patrimonio delle conoscenze di tutti i ceti sociali, specialmente quelli più emarginati, senza distinzione di età, sesso, confessione religiosa ed etnia.

Si avvisano gli interessati che è ancora possibile iscriversi ai corsi di formazione di seguito elencati:

- Approccio alla filosofia contemporanea. Lettura e condivisione sulle più belle pagine di filosofia contemporanea dal 15 febbraio al 24 maggio 2017 dalle ore 16,00 alle 17,30 presso l’IISS “De Ruggieri” Via per Crispiano (docente don Michele Marco Quaranta).

- Economic@mente metti in conto il tuo futuro. Corso di Economia e Finanza per studenti di scuola media superiore dal 07 al 15 febbraio 2017 dalle ore 15,00 alle 16,30 presso l’IISS “De Ruggieri” Via per Crispiano; dal 22 febbraio al 2 marzo 2017 dalleoire 15,00 alle 16,30 presso l’ITAS “Mondelli” Via per Chiatona (docente Raffaele Rescina ).

- Con il computer. Corso d’informatica dal 24 gennaio al 28 marzo 2017 dalle ore 15,00 alle 18,00 presso l’IISS “De Ruggieri”, Via per Crispiano (docente Giuseppe Difino).

- Imparo il francese. Corso di francese; dal 24 gennaio al 9 maggio 2017 dalle ore 15,00 alle 17,00 presso la sezione della C.R.I. - Palazzo De Notaristefani. via Vittorio Veneto (docente Teresa Bosco).

- Operatore sociale. Corso di formazione dal 24 gennaio al 28 marzo 2017 dalle ore 16,30 alle 19,30 presso l’Associazione RES - Parrocchia Sacro Cuore (docente Mariano Di Mario).

- Primo soccorso e disostruzione pediatrica delle prime vie respiratorie. Corso di formazione con rilascio di attestato della C.R.I. per le competenze acquisite; dall’08 al 23 marzo 2017 dalle ore 16,00 alle 18,00 presso l’IISS “De Ruggieri” in Via per Crispiano (docenti infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana).

- Corso di comunicazione e organi d’informazione. Corso base di giornalismo per adulti e studenti di scuola media superiore dal 12 gennaio al 02 marzo 2017 dalle ore 16,30 alle 18,00 presso l’IISS “De Ruggieri” in Via per Crispiano (docente Giovanni Matichecchia).

- Cultura massafrese. Corso sulla conoscenza del dialetto parlato – fonetica – proverbi; dal 02 febbraio al 06 aprile 2017 dalle ore 16,00 alle 18,00 presso la Biblioteca Comunale “Paolo Catucci” (docente Cosimo Mottolese).

- Corso di Previdenza Sociale. Principi generali della previdenza - Temi proposti dai corsisti; dal 03 marzo al 14 aprile 2017 dalle ore 17,00 alle 18,00 presso l’aula della Parrocchia Sacro Cuore (docente Michele Assi).

- Corso di critica e storia del cinema italiano. Dal 1 febbraio al 22 marzo 2017 dalle ore 18,00 alle 19,45 presso l’Associazione Cineteatrale “La Dolce Vita”, via Zara,57/A (docente Domenico Palattella).

- Conoscenza della macchina fotografica. Corso base di fotografia dal 6 febbraio al 27 marzo 2017 dalle ore 15,00 alle 17,00 presso lo studio fotografico” FOTOVIDEO” - via Bolzano, 58 (docente Giuseppe Notaristefano).

- Conoscenza del territorio immediato. Corso sull’ambiente con escursioni sul territorio; marzo-aprile 2017 (docente Massimo Scarinci).

- Economia e finanza. Corso di economia e finanza per adulti dal 9 al 17 febbraio 2017 dalle ore 15,00 alle 16,30 presso Salotto Finanziario in via Pasolini 4 (docente Raffaele Rescina).

- Intelligenza emotiva. Imparare a conoscere e riconoscere le emozioni attraverso i testi letterari dal 15 febbraio al 24 maggio dalle ore 18,30 alle ore 20,30 presso il Salotto Culturale dell’Università “Orazio Bianco” in via Maroncelli 17 (docente Barbara Wojciechowska Bianco).

Per le iscrizioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale “Paolo Catucci” in via Lopizzo - Massafra - Tel. 0998858224.

Si ricorda che al termine dei corsi verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Sponsor dell’iniziativa, come precisa la prof.ssa Maria Mastrangelo, presidente dell’UPGI, sono BuongustoItalia e Computer di Giuseppe Difino.

Nella foto il logo dell’UPGI.