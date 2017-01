John Cena presenta i KIDS’ CHOICE AWARDS di Nickelodeon

La superstar della WWE, attore e personaggio televisivo John Cena, sarà il conduttore dei Kids’ Choice Awards 2017 di Nickelodeon che si terranno Sabato 11 Marzo al Galen Center di Los Angeles, l’unico evento in cui sono i ragazzi a votare le loro star preferite che potranno poi essere ricoperte di Slime sul palco. I Kids’ Choice Awards celebrano, infatti, ogni anno le star preferite dai ragazzi, provenienti dal mondo del cinema, della televisione, della musica, della cultura pop, dei cartoni, dello sport e molto altro. Con fantastiche esibizioni e molte sorprese, lo show sarà in onda live in America e potrà essere visto dai ragazzi di tutto il mondo sui canali di Nickelodeon in oltre 180 paesi.





In Italia lo show sarà trasmesso il 17 marzo a partire dalle 20.30 su Nickelodeon (Sky 605-606).





