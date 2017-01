Campionato Interregionale Puglia Forme di Brindisi. Il C.S. Taekwondo Massafra conquista 11 medaglie d’oro, 9 d’argento e 5 di bronzo

Nino Bellinvia

Nuovo successo dei giovani atleti massafresi e pulsanesi del C.S. Taekwondo Massafra. Hanno conquistato ben 25 medaglie (11 d’oro, 9 d’argento e 5 di bronzo) e portato la palestra massafrese al quarto posto assoluto in classifica. E’ successo nei giorni 21 e 22 gennaio a Brindisi, al Campionato Interregionale Puglia di Forme, al quale hanno partecipato oltre 600 atleti provenienti da varie località pugliesi e da altre regioni italiane. E’ stato il primo grosso evento del nuovo quadriennio olimpico, organizzato egregiamente dal neo eletto Comitato regionale Puglia, presieduto dal M. Martino Montanaro e con consiglieri i maestri Minotto Prete, Martino Fumarola, Francesco Campanella e Mario Giannone.

Il grande risultato ottenuto dal Taekwondo Massafra è stato festeggiato in palestra martedì, 24 gennaio. Presente, tra gli altri, anche l’assessore allo Sport Michele Bommino che si è congratulato con gli atleti e particolarmente con il M° Tommaso Petrelli che, proprio di recente, era stato festeggiato per le onorificenze ottenute e per la conquista della cintura 7 dan.

Il C. S. Taekwondo Massafra ha partecipato alle gare del campionato con i suoi giovani atleti di Massafra e di Pulsano del M° Giovanni Scialpi, accompagnati dal M. Tommaso Petrelli e dai giovanissimi assistenti e tecnici Francesco Petrelli, Cosimo Salvi, Gianvito Colucci e Domenico Scopece. A sostenere i giovani atleti massafresi e pulsanesi, presenti alle gare, tanti amici e parenti, ai quali il M° Petrelli ha rivolto un grosso ringraziamento per il calore trasmesso dagli spalti. Ringraziamento che ha particolarmente rivolto a tutti gli atleti che hanno portato il Centro Sportivo Taekwondo Massafra ancora una volta a essere tra i più competitivi dell'intera regione. Hanno conquistato la medaglia d’oro (tra parentesi la categoria cui hanno partecipato) gli atleti massafresi: Mattia Ancona (cat. esordienti A 3 forma), Niccolò Cardone (cat. cadetti B 1kup), Ilenia Albanese (cat. cadetti B 1kup), Angelica Francavilla (cat. cadetti B 8 kup), Federico Fuggiano (cat. cadetti B All stars), Antonio Nuzzo (cat. senior A 2dan). La medaglia d’argento è stata conquistata da: Rosa Albanese (cat. esordienti A 1 forma) Fernando Bardaro ( cat. esordienti A 3 forma), Alessia Smaltini (cat. cadetti A 2 kup), Francesco Giuliani (cat. junior 4 kup), Paola Colombo (cat. senior B 8 kup) e Alessia Surano (cat. senior 1 dan). Gli atleti massafresi che hanno conquistato la medaglia di bronzo sono: Gennaro Fonsino (cat. esordiente A 2 forma), Michele Albanese (cat. esordienti A 4 forma), Pasquale Arnese (cat. cadetti B 5 kup) e Anna Curatolo (cat. cadetti A 6 kup,

Alle vittorie degli atleti massafresi si sono aggiunte quelle dei ragazzi di Pulsano del M. Giovanni Scialpi, ma che fanno parte dello stesso Taekwondo Massafra. Hanno conquistato la medaglia d’oro Emmanuela Lozupone (cat. cadetti B 6kup), Luca Pernisco Luca (cat. cadetti A 2kup), Vanessa Pisanello (cat. cadetti A 8kup) e Alessandro Marinelli (cat. esordienti A 5kup). La medaglia d’argento è stata conquistata da: Felice Marinelli (cat. senior B 6kup) e Alessia Lozupone (cat. senior A 6kup). Justine Cantoro ha invece conquistato la medaglia di bronzo nella categoria cadetti B 5kup).

Complimenti a quanti hanno contribuito a questo nuovo successo che evidenzia ancora una volta come il M° Tommaso Petrelli e il Taekwondo Massafra siano una realtà sportiva che continua a portare lustro alla Città di Massafra con l’affermazione di tanti piccoli e grandi atleti. Una palestra, questa diretta dal M° Petrelli, dove valori di sempre, come abbiamo detto più volte, sono prima la formazione dell’uomo e poi dell’atleta. Nella foto alcuni dei giovani atleti con il M° Tommaso Petrelli e l'assessore allo Sport Michele Bommino.