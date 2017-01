Vomero, scale di via Luca Giordano: degrado e abbandono

Filmato

" Le scale di via Luca Giordano al Vomero, che collegano detta strada con via Aniello Falcone, da dove è possibile ammirare uno dei panorami più bella della Città e del suo golfo, versano da diverso tempo a questa parte in un grave stato di abbandono e di degrado - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che già in passato è intervenuto sulla vicenda e che sulla situazione che si è determinata ha pubblicato anche un filmato su You Tube al link: https ://www.youtube.com/watch?v=3r2tMo_MIis -. La questione riguarda entrambe le rampe che hanno bisogno di urgenti e non più differibili lavori di manutenzione e di riqualificazione ".

" Allo stato attuale, in particolare, la prima rampa è quella che continua a manifestare maggiori problemi - sottolinea Capodanno - al punto che, dopo la caduta di buona parte dell'intonaco si era proceduto, sia lungo le rampe che nel tratto interessato di via Aniello Falcone, a transennare l'area ".

" Si pensava - prosegue Capodanno - che il transennamento fosse propedeutico al risanamento, atteso da tempo immemore, delle due rampe, attraverso la spicconatura del restante intonaco ammalorato, il suo rifacimento e tutte le restanti opere necessarie a restituire piena agibilità e decoro alle antiche scale in piperno. Invece tutto sembra tacere, mentre le aree transennate si sono trasformate nel tempo in ricettacoli di rifiuti, laddove, allo stato, col passare del tempo il transennamento risulta anch'esso in pessimo stato manutentivo, senza che si provveda almeno a ripristinarlo ai fine della sicurezza ".

Capodanno al riguardo sollecita l'immediato intervento degli uffici competenti, affinché vengano eseguiti i lavori necessari, valutando anche la possibilità di poter realizzare delle scale mobili, così come già fatto in passato per le scale di collegamento tra via Scarlatti e via Morghen o, in mancanza, di procedere all'installazione di apparecchiature mobili per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.