Apprezzato Concerto d’organo dedicato alla storia della Pastorale. E’ stato eseguito a Massafra dal M° Pietro Silvestri

(N.B.) Nei giorni scorsi nell’Antica Chiesa Madre di Massafra, sotto gli auspici della Rettoria dell’Antica Chiesa Madre “San Lorenzo” e dell’Arciconfraternita SS. Sacramento, con il Patrocinio onorario del Comune di Massafra, nell’ambito delle Celebrazioni Palmeriane, si è tenuto un importante Concerto d’Organo dedicato alla storia della “Pastorale”, tradizionale composizione musicale delle festività natalizie.Il Concerto, organizzato Lion Club Massafra-Mottola “Le Cripte” e dal Rotary Club Massafra, ha posto in risalto due importanti eventi: la scoperta degli spartiti di tre Pastorali dal M° Vincenzo Palmieri e il 125° anniversario dell’installazione nell’Antica Chiesa Madre dell’organo assemblato da Francesco Consoli, strumento che, insieme alla chiesa, necessita di urgenti restauri. Organo del quale si può conoscere ogni notizie, consultando il volume del M° Gian Vito Tannoia “Gli organi a canne della Città di Massafra”, stampato nel 2008 a cura del Rotary Club Massafra. La manifestazione è stata introdotta dal rettore dell’antica chiesa Madre ed Accademico dei Lincei, don Cosimo Damiano Fonseca (ha anche presentato l’organista M° Pietro Silvestri), dalla d.ssa Maria Rosaria Nardelli (presidente Rotary Club), dal dr. Raffaele Rescina (presidente Lions Club Massafra-Mottola “Le Cripte”) e dall’assessore comunale alle Politiche Sociali Maria Rosaria Guglielmi. L’organista Pietro Silvestri, diplomato in organo classico e laureato in Beni Musicali, è stato molto apprezzato nell’esecuzione dei brani “Gesù gioia degli uomini”, “Toccata in sol maggiore”, “Fantasia in sol minore” e “Toccata e fuga in re minore” di J. Sebastian Bach; “Pastorale in sol maggiore” (dalla “Raccolta Abruzzese”) di G. Battista Cervellini e i brani di Vincenzo Palmieri, con trascrizioni dello stesso M° Silvestri, “Pastorale in sol maggiore”, “Pastorale in sol maggiore con solo di ottavino”, e “Pastorale fugata in re maggiore”. “Adagio” di Joaquin Rodrigo è il titolo del brano, che è stato eseguito su richiesta del pubblico dal M° Silvestri che, per otto anni, all’inizio della sua attività artistica, aveva seguito i corsi del noto Maestro Antonello Tannoia. Il M° Silvestri svolge attività concertistica e di ricerca codicologica in varie città italiane. Nella foto don Cosimo Damiano Fonseca presenta il concertista M° Pietro Silvestri.