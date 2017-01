ABRUZZO – BRUCCHI, SINDACO DI TERAMO, A RADIO 24: DA 10 GIORNI SENZA ELETTRICITA’. NON E’ ACCETTABILE





“Oggi è il decimo giorno, ci sono ancora utenze senza elettricità perché le riparazioni sono state fatte, quelle possibili, e sono stati posizionati i gruppi elettrogeni, ma dalle cabine in diverse abitazioni ci sono cavi ancora a terra e per cui persone senza corrente, non è più accettabile ”. Così il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi a Radio 24 in merito alla situazione del suo territorio e sottolinea: “non è più accettabile che nel terzo millennio in una ragione come l’Abruzzo è già il secondo caso di questo genere che si verifica nel giro di qualche anno. Perché allora bisogna fare investimenti sulle strutture e le infrastrutture; perché in altre regioni dove c’è stata più neve che in Abruzzo questo non succede? qui non è un discorso di fare recriminazioni o di attaccare l’Enel, però il dato di fatto è questo: ci sono cittadini che sono da dieci giorni senza corrente. Ieri un cittadino mi ha mandato una foto del termometro dentro casa sua che indicava 6 gradi dentro all’abitazione . Adesso superiamo l’emergenza però poi davvero è il momento di mettere un punto fermo e di decidere con il governo e l’Enel che cosa vogliamo fare di questo territorio, che è in ginocchio”.





ABRUZZO – BRUCCHI, SINDACO DI TERAMO, A RADIO 24: SCUOLE CHIUSE FINO A SABATO MA SE NON CI SARANNO RISPOSTE DAL GOVERNO RESTERANNO CHIUSE.





“Come previsto abbiamo diverse frane sulle statali principali , abbiamo una frana anche all’interno della città in prossimità di una viabilità di grande scorrimento dove c’è un muro che incomincia dare segni di cedimento, abbiamo parzializzato la viabilità su questa strada. Purtroppo siamo solo all’inizio adesso è uscito il sole e scioglierà la neve, già adesso ci sono fiumi d’acqua che si stanno riversando nelle strade e nelle campagne”. Così parla a Radio 24 il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi che aggiunge: “Siamo in emergenza, la fase acuta ce l’abbiamo alle spalle ma adesso incomincia la seconda fase di emergenze e problematiche che sarà difficile, poi c’è il problema delle scuole , che non è secondario perché la dichiarazione del Presidente della Grandi Rischi ha gettato panico in tutto il nostro territorio, i genitori vogliono risposte sicure certe come è giusto che sia ”.