INIZIATIVA SALVALARTE 2017 A MESSINA

















Si è tenuta stamattina presso la Sala Consiglio della Città Metropolitana di Messina, la Conferenza Stampa di Presentazione dell' iniziativa " Salvalarte 2017 - Scavi Convento S. Maria del Gesù Superiore- Luogo della Sepoltura di Antonello. L' evento che mira a valorizzare il patrimonio culturale di Messina si terrà venerdi' 27 gennaio alle ore 10 con l' apertura del Sito e visite guidate e nel pomeriggio il Convegno sugli Scavi . Proseguira' snche sabato 28 mattina e pomeriggio. A presentare l' iniziativa Pippo Previti già Presidente del Consiglio Comunale, l'arch. Nino Principato esperto di Storia Patria, il Presidente di Legambiente dei Peloritani Enzo Colavecchio, l' avv. Silvana Paratore , legale impegnato nella valorizzazione del territorio e nel volontariato sociale e culturale.

Al Convegno di giorno 27 alle ore 17:00 , presso la Chiesa S. Maria del Gesù Superiore, interverranno il Pres. dell' Assemblea Regionale Giovanni Ardizzone, il Presidente di LEGAMBIENTE SICILIA Gianfranco Zanna. Concluderà i lavori Carlo Vermiglio Assessore Regionale alla Cultura, alla presenza del Parroco del Ritiro Roberto Scolaro e Michele Salvo Pres. coop. Trapper. Incisivo, durante la presentazione dell'iniziativa, l'intervento di Enzo Colavecchio che ha sostenuto come occorra promuovere lo sviluppo della Città perseguendo una vera e propria strategia politica attraverso il genio della Pittura Antonello, riconosciuto in tutto il mondo per la sua tecnica pittorica e per la profondità umana e spirituale delle sue opere, il cui nome è indissolubilmente legato all'immagine della città. Il luogo di Sepoltura di Antonello deve divenire polo di attrazione ed inserito un un percorso culturale piu' ampio che comprenda il Museo, tutte le opere del Maestro, la casa natale e tutti i luoghi storici della sua vita e della sua formazione. Pippo Previti ha concluso illustrando l'iniziativa nei dettagli e ringraziando la Parrocchia di Santa Maria del Gesu' Superiore al Ritiro, la Coop. Sociale TRAPPER, il circolo Kiwanis Rometta Antonello, il Cesv Messina.