Penny Market ritira lotto caramelle ripiene. Possibili tracce di allergene non indicate in etichetta

Penny Market ritira le confezioni delle caramelle ripiene alla frutta da 500 grammi a titolo precauzionale a causa della possibile presenza di allergeni. Il richiamo riguarda la data di scadenza minima dell' 08/2018 cod. prodotto EAN 8024370054830 lotto n° L1621685 a marchio Penny prodotto dall'azienda Serra Industria Dolciaria srl via Nazioni Unite n° 2 Novi Ligure (AL). Il prodotto è stato ritirato dai punti vendita nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il motivo del ritiro, segnala Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione ormai punto di riferimento per la sicurezza alimentare in Italia, stando a una nota diffusa da Penny Market è "Possibili tracce di allergene (caseinati) non dichiarato in etichetta per contaminazione non intenzionale". L’azienda si scusa per il disagio e precisa che il provvedimento è stato preso in via precauzionale. Inoltre, invita i consumatori allergici o intolleranti ai caseinati a non consumare le caramelle e a riportarle presso un punto vendita Penny Market, per il rimborso. Il prodotto potrebbe infatti scatenare allergie nei consumatori per la presenza accidentale di tracce indesiderate di questo componente nelle caramelle messe in vendita ma non riportata nella lista degli ingredienti. Le caseine e i caseinati destinati all'alimentazione umana sono una categoria di lattoproteine (proteine presenti nel latte). Le loro caratteristiche di composizione e di fabbricazione sono armonizzate a livello europeo. La Commissione ha proposto una revisione della legislazione (direttiva 83/417/CEE) per creare un elenco degli enzimi autorizzati nella fabbricazione di caseine e armonizzare la loro etichettatura. Gli enzimi autorizzati nella fabbricazione di caseine devono essere conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n° 1332/2008 sugli enzimi alimentari. Ricordiamo inoltre che i sintomi che potrebbero essere scatenati in caso di allergia includono prurito e gonfiore a labbra, palato e gola, nausea o vomito, crampi e gonfiori addominali, diarrea, flatulenza, orticaria, difficoltà respiratorie e mal di testa. In caso di reazione allergica grave si può avere a che fare con uno shock anafilattico, situazione caratterizzata da seri problemi respiratori e brusche cadute di pressione che può portare anche alla perdita di coscienza. Nel caso in cui compaiano sintomi di questo tipo è importante cercare subito l'aiuto di un medico. In particolare, lo shock anafilattico è una situazione di emergenza che richiede il ricovero ospedaliero e in cui temporeggiare può risultare fatale. Da un punto di vista sanitario si tratta di una non conformità con un elevato indice di rischio per gli allergici o colori i quali presentano un’intolleranza ai caseinati. Mentre non ci sono problemi per tutte le altre persone che possono consumare senza problemi le caramelle.





Giovanni D’AGATA