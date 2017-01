Sen. Antonio Razzi (FI). Interrogazione per partecipazione al Giro d’Italia della Regione Abruzzo

Roma, 26 gennaio 2017. Il Senatore Razzi ha presentato una interrogazione al Ministro dello sport per chiedergli di intervenire presso la Rcs Sport e fare sì che la regione Abruzzo possa partecipare al Giro d’Italia. Dopo tante cose nefaste che hanno afflitto ed affliggono la regione, Terremoti e neve, ha dichiarato il segretario della Commissione Esteri del Senato Antonio Razzi, una nota sportiva non guasta. L’essere stati esclusi dal giro, ha tenuto a precisare, danneggia ulteriormente la regione senza contare che il 14 maggio 2017 il Giro d’Italia raggiungerà la salita secca della "Blockhaus" sul passo della Maielletta. La domanda al ministro competente da parte del senatore di Forza Italia è supportata in forza di un'importante e clamorosa fusione tra due imprese ciclistiche regionali: la Nippo Vini Fantini e la GM Europa Ovini che ne assicurano la professionalità e la competitività ai massimi livelli sportivi.

Interrogazione 4-06892, pubblicata in allegato al resoconto della seduta n. 748 del 25 gennaio 2017.

Premesso che:

in Abruzzo, si prospetta un'importante e clamorosa fusione tra due imprese ciclistiche regionali: la Nippo Vini Fantini e la GM Europa Ovini;

in seguito alla futura fusione, il presidente della società Nippo Vini Fantini, Valentino Sciotti, e il presidente dell'ente GM Ovini, Gabriele Marchesani, hanno manifestato la volontà di costituire un team ciclistico interamente abruzzese competitivo e professionale;

la Nippo Vini Fantini sarebbe stata esclusa, da parte della RCS Sport, dal giro d'Italia 2017 che il 14 maggio 2017 raggiungerà la salita secca della "Blockhaus" sul passo della Maielletta;

RCS è una sport & media company, leader del mercato italiano, dotata di competenze, professionalità e di una vasta offerta di servizi volti alla creazione e alla gestione di eventi sportivi internazionali;

il portfolio di quest'ultima include competizioni per atleti professionisti (ciclismo, running, basket e calcio) ed eventi sportivi a partecipazione di massa rivolti a tutti gli appassionati di corsa e ciclismo;

a giudizio degli interroganti, l'esclusione dal giro d'Italia della Nippo Vini Fantini, da parte della RCS Sport, crea un grave vulnus sportivo, al quale si aggiungono le tante delusioni e problemi di ben altra natura, che stanno dilaniando l'intera regione Abruzzo,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'esclusione del team ciclistico Nippo Vini Fantini;

se, considerata la disastrosa realtà dell'Abruzzo, non ritenga necessario intervenire presso la RCS Sport per consentire la partecipazione al giro d'Italia 2017 di un team ciclistico espressione del territorio qual è la Nippo Vini Fantini, e per il 2018 al team nascente dalla fusione citata, caratterizzato da professionalità e competitività, qualità richieste dalla RCS Sport.