Carnevale a Venezia

24 - 27 Febbraio 2017

Venerdì 24 Febbraio

Ore 10,50 Partenza dall’aeroporto di Palermo.

Ore 12,30 Arrivo a Treviso, trasferimento e sistemazione in albergo.

Ore 14,00 Partenza per Venezia.

Ore 15,00 Passeggiata tra le calli del sestiere Dorsoduro, una delle sei zone in cui è divisa la città di Venezia, fino a Palazzo Venier dei Leoni affacciato sul Canal Grande, dove è ospitato il Museo che conserva la collezione personale di Peggy Guggenheim. L’esposizione presenta capolavori del Cubismo, Futurismo, Pittura Metafisica, Astrattismo europeo, scultura d’avanguardia, Surrealismo ed Espressionismo Astratto americano, di alcuni dei più grandi artisti del XX secolo ma anche i capolavori della Collezione Hannelore B. e Rudolph B. Schulhof, il Giardino delle sculture Nasher e mostre temporanee. Tra gli artisti che impreziosiscono la collezione: Picasso, Braque Duchamp, Léger, Brancusi, Severini, Picabia, De Chirico, Mondrian, Kandinsky, Miró, Giacometti, Klee, Ernst, Magritte, Dalí, Pollock, Gorky, Calder e Marini.

Ore 19,30 Ritorno in albergo.

Ore 20,30 Cena in albergo.

Sabato 25 Febbraio

Ore 8,00 Colazione in albergo

Ore 9,00 Partenza per Venezia

Ore 9,30 Passeggiata lungo il Canal grande, la principale via d’acqua che attraversa Venezia, e che Philippe de Commynes ha definito “la strada più bella e meglio edificata che esista in tutto il mondo”, dove si affacciano i palazzi, le chiese e gli edifici più belli della città. Un tempo principale via commerciale navigabile in città, diviene dal sec. XVI il luogo in cui la nobiltà veneziana colloca le sue fastose dimore. Sul Canal Grande si affacciano una serie di sontuosi palazzi gotici, rinascimentali e barocchi risalenti al XIII e al XVIII sec. che costituiscono uno splendido scenario a cielo aperto. Alla fine del percorso si arriva al centro del potere religioso e politico di Venezia, nella celeberrima Piazza S. Marco, emblema della città e da sempre centro della sua vita pubblica. La piazza, che Napoleone definì “il più bel salotto del mondo”, è il risultato di un lungo processo di adattamento alle esigenze funzionali e rappresentative della comunità veneziana. Di forma quasi rettangolare, ha come sfondo la Basilica di S. Marco con l’isolato campanile, il più alto della città. Il lato settentrionale della piazza è delimitato dalle Procuratie Vecchie, lungo edificio eretto nel sec. XII e ristrutturato a partire dal 1514, affiancato a est dalla Torre dell’Orologio, realizzata alla fine del Quattrocento. Di fronte, sul lato meridionale della piazza, si trovano le Procuratie Nuove, iniziate nel 1582. Visita guidata alla Basilica di S. Marco, fulcro della vita religiosa e pubblica della città, luogo ove venivano consacrati i dogi, è uno dei principali simboli di Venezia e della sua storia. Fondata nel sec IX per custodire il corpo dell’evangelista Marco, patrono della città, trafugato da Alessandria d’Egitto nell’828 è un superbo esempio di stile romanico-bizantino. Nella sua complessa e articolata struttura, l’edificio riflette le diverse fasi della costruzione, che hanno sovrapposto ai primitivi elementi romanico-bizantini i segni di interventi gotici e cinquecenteschi. La facciata, su cui si aprono cinque portali, è decorata da preziosi marmi e mosaici. L’imponente interno è tipicamente bizantino, a croce greca, a tre navate, divise da colonnati sopra i quali corrono i matronei; poderosi arconi sostengono le cinque cupole. I mosaici a fondo oro, che decorano le superfici murarie superiori e le cupole, rappresentano una delle principali ricchezze della Basilica. Opera di artefici bizantini e veneziani dei sec. XII-XIV, furono in parte rifatti nei sec. XVI-XVII su cartoni di Tiziano, Tintoretto, Veronese e altri. Il presbiterio è rialzato sulla cripta e chiuso da un recinto marmoreo (iconostasi), sormontato da statue opera degli scultori Dalle Masegne (1396). L’altare maggiore, che racchiude il corpo di S. Marco, è sostenuto da quattro colonne di alabastro istoriate con capitelli del sec. XII. Dietro è la famosa Pala d’Oro, lavoro di oreficeria bizantina e veneziana tempestata di smalti e gemme.

Ore 13,30 Pranzo libero.

Ore 15,00 Venezia: Carnevale

Ore 19,30 Ritorno in albergo.

Ore 20,30 Cena in albergo.

Domenica 26 Febbraio

Ore 8,00 Colazione in albergo

Ore 9,00 Partenza per Venezia

Ore 9,30 Visita del Palazzo Ducale, straordinario esempio di architettura civile gotica veneziana, dimora del Doge e sede delle più alte magistrature statali. E’ il luogo-simbolo della città, la più alta rappresentazione della potenza e dello splendore della Serenissima. L’edificio, fondato come castello nel IX sec. e assunta la forma attuale nel XIV e XV sec., si struttura in una grandiosa stratificazione di elementi costruttivi e ornamentali. Attraverso la Porta della Carta, opera gotica, si accede al bellissimo cortile. Sul lato d’ingresso si innalza l’arco Foscari, opera di gusto gotico del 1470 e di fronte si trova la Scala dei Giganti, capolavoro dell’arte rinascimentale, con le statue di Marte e Nettuno, davanti alle quali il doge neoeletto giurava fedeltà alle leggi. Da una scala a sud-est del portico si sale alla loggia gotica, che, attraverso la magnifica Scala d’Oro, conduce al primo piano nobile, le cui sale, decorate da dipinti di Giovanni Bellini, Tiziano, Carpaccio, formavano l’appartamento ducale. Salendo al secondo piano nobile, si inizia dall’atrio quadrato: nel soffitto ligneo tele di Jacopo Tintoretto, alle pareti dipinti di Veronese e Francesco Bassano. La visita prosegue attraverso la Sala delle Quattro Porte, dove si può ammirare il doge Grimani in ginocchio davanti alla Fede, celebre opera di Tiziano. Si continua nell’Anticollegio, le cui pareti sono decorate da quattro pannelli di Tintoretto e da una tela di Paolo Veronese, dal quale si accede alla Sala del Collegio: alle pareti tele di Tintoretto e Veronese, mentre nel soffitto intagliato si trovano pannelli del Veronese. Si arriva nella Sala del Consiglio dei Dieci i cui soffitti intagliati e dorati, conservano pannelli di Paolo Veronese. Si passa poi nella sala della Quarantia Civil Vecchia e nella sala dell’Armamento, nella loggia successiva statue di Adamo ed Eva scolpite da Antonio Rizzo nel 1464. Da qui si arriva infine alla Sala del Maggior Consiglio: alle pareti, dipinti e un fregio con 76 ritratti di dogi. Al centro del soffitto, Apoteosi di Venezia del Veronese. Scendendo dalla Loggia, si visitano le Prigioni Vecchie, dette i pozzi, anguste celle, umide e scure. Attraversando il ponte dei Sospiri, si visitano le inquietanti Prigioni Nuove e le stanze delle torture.

Ore 13,30 Pranzo libero.

Ore 15,00 Venezia: Carnevale

Ore 19,30 Ritorno in albergo.

Ore 20,30 Cena in albergo.

Lunedì 27 Febbraio

Ore 8,00 Colazione in albergo

Ore 10,30 Trasferimento da Venezia all’aeroporto di Treviso.

Ore 12,55 Partenza dall’aeroporto di Treviso.

Ore 14,35 Arrivo a Palermo.

