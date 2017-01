FEDI (PD). AUSTRALIA DAY: OCCASIONE PER RIFLETTERE SUI TEMI DELL’INTEGRAZIONE E DEL MULTICULTURALISMO

Alla costruzione di questa nazione ha contribuito in maniera significativa anche la comunità italo-australiana, storicamente tra le più numerose. Gli italo-australiani riconoscono all’Australia il merito di aver offerto a tutti, generosamente, opportunità di crescita e di affermazione personale in tutti i campi della vita sociale, economica e culturale. Per questa ragione, l’Australia Day rappresenta anche per gli italo-australiani un’occasione importante per rafforzare i legami comunitari, per sostenere il multiculturalismo e per rinnovare l’impegno verso l’Australia.

Alla costruzione di questa nazione ha contribuito in maniera significativa anche la comunità italo-australiana, storicamente tra le più numerose. Gli italo-australiani riconoscono all’Australia il merito di aver offerto a tutti, generosamente, opportunità di crescita e di affermazione personale in tutti i campi della vita sociale, economica e culturale. Per questa ragione, l’Australia Day rappresenta anche per gli italo-australiani un’occasione importante per rafforzare i legami comunitari, per sostenere il multiculturalismo e per rinnovare l’impegno verso l’Australia.