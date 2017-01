GIPI al Museo del Fumetto a Bruxelles

Dal 14 febbraio al 3 settembre 2017, il Museo del Fumetto di Bruxelles (Musée de la bande dessinée / Stripmuseum) e l'Istituto Italiano di Cultura Bruxelles presentano la mostra GIPI o La forza delle emozioni che espone le opere dell’illustratore e autore italiano.



Gipi, pseudonimo di Gianni Alfonso Pacinotti, nasce Pisa nel 1963. Autore di fumetti, graphic novel ma anche regista, punta ad una ricerca pittorica attraverso l’olio prima e l’acquerello poi. Il suo stile personale, originalissimo, si caratterizza per un’estrema sintesi tra avventura e realismo, in cui la cronaca e il vissuto personale entrano in scena assecondando il suo istinto. Testi in mostra

Esterno notte, 2003

Appunti per una storia di guerra, 2004

Gli Innocenti, 2005

Questa è la stanza, 2005

Hanno ritrovato la macchina, 2006

S., 2006

LMVDM - La mia vita disegnata male, 2008

Diario di fiume e altre storie

Unastoria, 2013

La terra dei figli, 2016



Film lungometraggio

L’Ultimo terrestre, 2011 Musée de la bande dessinée / Stripmuseum

Il Museo del Fumetto (CBBD), situato nel cuore storico di Bruxelles, riunisce in oltre 4.000 m² tutto ciò che la Nona Arte ha da mostrare. Il museo, regno dei celebri eroi del fumetto belga , tra cui Tintin, I Puffi, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, ha dimora in un edificio in stile Liberty disegnato da Victor Horta nel 1906. Le esposizioni organizzate, la biblioteca e il centro di documentazione, non solo lo rendono un polo espositivo vivo e dinamico, ma lo inseriscono a pieno diritto tra i musei d’arte contemporanea del nostro tempo.

Una mostra del Musée de la bande dessinée / Stripmuseum

In collaborazione con Francesco Bazzana

Con il supporto della Regione Bruxelles Capitale e l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles Musée de la bande dessinée / Stripmuseum

Rue des Sables, 20 - 1000 Bruxelles

Aperto ogni giorno dalla 10.00 alle 18.00

Tel: +32 22 19 19 80

www.comicscenter.net

visit@comicscenter.net Press images: www.comicscenter.net/en/press - login: comics + password: smurfs Cristina Marella Palmieri

Responsabile Stampa e Blogger

T +39 02 97 38 16 97 M +39 340 355 94 61

cristina.palmieri@visitflanders.com