INSIEME per gli italiani. Cosa vuol dire essere indipendenti dai partiti. ALL’ESTERO ATTENZIONE MASSIMA. L’inizio della fine della “compagnia bella”

di Carmelo Cicala Presidente di INSIEME per gli italiani Il programma di INSIEME

“INSIEME per gli italiani” è un movimento indipendente dai partiti e ne va orgoglioso. Di questi tempi è rarissimo vedere questo tipo di indipendenza politica in giro. Noi abbiamo preso atto dell’errore degli errori politici che si reiterano con insistenza e che vogliono il paese entri nella terza Repubblica. Non è vero. Siamo ancora intrappolati nei meccanismi della prima vecchia Repubblica come in una sabbia mobile che ci avviluppa e ci costringe a rimanere immobili. Lo vediamo ogni giorno ed oggi sappiamo che tutti i partiti sono d’accordo nel non voler tagliare i soldi ai gruppi per evitare altri “furfanti” nel futuro. Ma cosa ci saremmo aspettati da chi deve legiferare contro i propri stessi interessi? Noi di “INSIEME per gli italiani” siamo indipendenti e gridiamo all’estero, alle nostre comunità di non stare a sentire quattro saltimbanchi che anche se rinascessero di nuovo rifarebbero le stesse cose di sempre. Di lasciar perdere ragazzini incravattati che parlano a comando per qualche spicciolo senza capire cosa dicono. INSIEME per gli italiani se fosse stato in parlamento questi quattro anni avrebbe atto vedere il fumo a quanti invece vi stazionano da decenni senza aver portato a casa nessun risultato. I responsabili sono i partiti che occupano gli scranni. Questi ragazzi che si atteggiano a politici fanno più pena che rabbia. Vogliono fare i grandi. Il sistema si chiude a riccio e difende sé stesso facendo praticamente cose del tutto diverse da quelle che predica. Essere indipendenti come noi di “INSIEME per gli italiani” ci rende liberi nella critica e nelle decisioni, felici di poter dire veramente come stanno le cose altrimenti questo paese non vedrà mai la luce. Noi allertiamo le nostre comunità a stare assai attenti e a non dar credito a quanti si presentano da indipendenti ma invece sono schiavi di partito e ne hanno cambiati tre o quattro. Lo avete visto, lo abbiamo visto tutti di cosa sono capaci. Mandiamoli a casa questa volta a lavorare finalmente. Togliamo loro la possibilità di continuare a fare i nababbi. Oramai la fine è vicinissima. L’elettorato ha capito che è stato preso in giro per troppi anni all’estero. Basta! ATTENZIONE MASSIMA.

In "Leggi il documento" il modulo di adesione ad INSIEME per gli italiani