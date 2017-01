EURISPES. CASTALDO (M5S): DATI FOTOGRAFANO REALTÀ DRAMMATICA, GOVERNI HANNO PREFERITO FINGERE DI NON VEDERE CRISI ECONOMICA

“I dati pubblicati da Eurispes nel ‘Rapporto Italia 2017’ fotografano una realtà drammatica, frutto di politiche scellerate messe in campo dai governi che si sono alternati in questi anni”. Lo afferma in una nota l’europarlamentare del M5S, Fabio Massimo Castaldo. “Governi che - aggiunge - hanno preferito fingere di non vedere ciò che, invece, era evidente: un Paese sempre più stretto nella morsa della crisi economica”.

“Dallo studio - prosegue Castaldo - emerge che il 48,3% delle famiglie non arriva alla fine del mese e solo in una casa su quattro si è in grado di risparmiare qualcosa. Inoltre - sottolinea Castaldo - molti giovani sono addirittura costretti a tornare a casa dai propri genitori, poiché schiacciati dalle spese legate all’affitto o al mutuo. Che Paese è quello che non riesce ad assicurare un futuro ai propri giovani? Che Paese è quello che non promuove misure di sostegno verso chi è in difficoltà? Siamo davanti ad una situazione intollerabile. Il Movimento 5 Stelle vuole combattere le crescenti disuguaglianze con misure concrete, a partire dalla nostra proposta sul ‘Reddito di cittadinanza’. Una vera e propria manovra economica volta a supportare quei cittadini colpiti dalla crisi che - conclude Castaldo - ha l’obiettivo di porre rimedio a quelle logiche scellerate che governano l’Italia da troppo tempo”.