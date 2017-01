“ Scala Napoletana” di e con Lino Volpe,

Dopo essere stato ospitato in prestigiosi teatri come il San Babila di Milano,

Teatro Orologio di Roma, Politeatro di Milano, a Napoli al Teatro San Carluccio, Teatro Cilea, e il Teatro Acacia ,

Teatro Gassman di Civitavecchia, al Teatro Primo di Reggio Calabria, arriverà a NAPOLI dal 27 al 29 Gennaio al Teatro Sannazaro,

per poi proseguire verso il Teatro dei Risorti a Siena e il Teatro Nuovo di Milano.

SCALA NAPOLETANA

Favola musicale brillante in 2 atti

Scala napoletana è uno racconto appassionante e divertente, una favola piena di colpi di scena nella quale il Teatro/Canzone di Lino Volpe proietta il pubblico tra i vicoli della Napoli bombardata durante la seconda guerra mondiale.

Lino Volpe porta nei suoi spettacoli , le voci dei vicoli di Napoli, in Scala Napoletana, narra e interpreta tantissimi personaggi, muovendosi tra dialoghi fitti, mescolando momenti divertenti e toni amari in un perfetto equilibrio.

La colonna sonora, eseguita dal vivo, accenna classici della canzone napoletana e musiche scritte appositamente, per sottolineare i momenti più importanti dello spettacolo.

Uno spettacolo che ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, già ospitato da prestigiosi Teatri in tutta Italia.

Dettagli spettacoli

Venerdì 27 Gennaio 2017 ore 21.00

Sabato 28 Gennaio 2017 ore 21.00

Domenica 29 Gennaio 2017 ore 18.00

Biografia

Lino Volpe (Napoli 3 Novembre 1968) è stato definito un Cantastorie d’altri tempi, sensibile e visionario, capace di divertire e sorprendere il pubblico.

Autore e interprete di un repertorio che lo lega a doppio filo al Teatro/Canzone, ha portato in scena i suoi spettacoli dall’inizio degli anni 2000.

I suoi testi, sono divertenti e dissacranti, sempre in bilico tra un presente dal quale difenderci e un passato da cui trarre insegnamenti e segnali per il futuro.



I suoi spettacoli, sono sviluppati quasi sempre sotto forma di monologo, scritti e recitati in italiano, ma con libero ricorso alla lingua napoletana, dalla quale prende in prestito, espressioni, frasi onomatopeiche, o semplici parole, che utilizza per colorire o sottolineare alcuni passaggi dei suoi testi.



Napoli e i napoletani, sono un tema ricorrente nei suoi spettacoli, la sua città è spesso usata come unità di misura per stabilire distanze, assonanze e assenze.



I napoletani dei suoi scritti sono eroi minori, sempre alle prese con sotterfugi, e stratagemmi, per rovesciare un destino che sembra già segnato.



Le scene dei suoi spettacoli sono sempre scarne, un vuoto da riempire attraverso il rapporto simbiotico che stabilisce con gli spettatori mediante una narrazione fitta, piena di immagini suoni e rumori.



I pochi oggetti di scena, sono posti su un’ immancabile tavolo, che trova spazio sempre alla destra del palco, sul quale immancabile campeggia la sua amata brocca gialla, testimone silenzioso, presente in tutti i suoi spettacoli, totem porta fortuna, irrinunciabile, rattoppato, e re incollato varie volte, ma sempre pronta a fare la sua parte, una metafora di creta, piena di segni e cadute.



Da anni rilegge e reinterpreta il grande repertorio della canzone classica napoletana, con particolare attenzione al repertorio di E.A. Mario e Raffaele Viviani, raccogliendo consensi sia in teatro che dal pubblico della rete, che ha accolto con migliaia di visualizzazioni e commenti favorevoli, il suo lavoro.



Nel corso di questi anni si è esibito in prestigiosi teatri in tutta Italia: San Babila di Milano, Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro Orologio di Roma, passando per i principali teatri della sua città come il teatro Sannazaro, Teatro Cilea, il Teatro Acacia, e il mitico teatro Sancarluccio. Nel 2015 ha fatto un tour, per i Teatri Uniti della Basilicata, con il quale ha toccato diverse località della Lucania.

www.linovolpe.it

Per vedere un video promo clicca sull’immagine in basso







Il Teatro Canzone Napoletano