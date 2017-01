Sen. Antonio Razzi (FI). Bisogna ammettere che l’Anas ha lavorato bene nell’emergenza neve in Abruzzo

Roma, 28 gennaio 2017. Dati alla mano, ha dichiarato il Segretario della Commissione Esteri del Senato Antonio Razzi, l’Anas ha gestito al meglio la prima fase dell’emergenza neve in Abruzzo stando agli uomini e mezzi a disposizione accollandosi interi tratti di competenza provinciale. Così ha dichiarato il senatore di Forza Italia rilevando che l’Anas ha coperto con il suo intervento 484 Km della rete stradale abruzzese buona parte dei quali appannaggio della Provincia. L’Anas, ha continuato, ha dimostrato efficienza ed abnegazione nel servizio. Ha garantito che 484 chilometri della rete comunale e provinciale fossero continuamente percorribili senza chiusure al traffico tranne che per quei tratti per i quali è stata disposta la chiusura per rischio valanghe con ordinanze prefettizie di l’Aquila e Teramo a causa delle frequenti scosse di terremoto.