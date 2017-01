LINDA LANZILLOTTA (VICEPRES. DEL SENATO) A NESSUNA E’ PERFETTA SU RADIO 24: DATI SUL LAVORO FEMMINILE SONO DRAMMATICI, NECESSARIO INSERIRE QUESTIONE FEMMINILE NELL’AGENDA POLITICA. LAVORO DELLE DONNE SERVE PER RICOMINCIARE A CRESCERE

“Noi sottovalutiamo le conquiste realizzate nel mondo occidentale, anche in molte zone dei paesi in via di sviluppo le donne hanno avuto, da condizioni veramente disastrose, un miglioramento della loro vita. I diritti, compresi quelli delle donne, che si sono affermati negli anni sessanta, settanta e poi nel mondo occidentale, - aggiunge - sono molto collegati a una fase espansiva e di crescita che non si è interrotta fino agli anni duemila”. Si esprime così la vice presidente del Senato Lanzillotta parlando della situazione femminile ai microfoni di Nessuna è perfetta di Maria Latella su Radio 24.





Ed aggiunge che ora che la fase espansiva sembra ridursi le prime a dover pagare pegno “sono le donne perché sono più deboli. Io credo che noi stiamo assistendo ad una fase d’involuzione, di regressione, dovuta molto alla crisi. I dati del lavoro in Europa, e soprattutto in Italia, sono drammatici. La disoccupazione femminile è venti punti superiore a quella degli uomini”.





La vice presidente del Senato Lanzillotta ai microfoni di nessuna è perfetta su Radio 24 prosegue: “ E’ un po’ la miopia di una politica che non ha ammesso la questione del lavoro femminile come punto d’agenda generale , non per le donne ma per il paese, perché rivediamo che meno lavoro c’è, meno le donne fanno i figli. Noi siamo un paese ormai in denatalità e questo significa che non c’è futuro se non cresce la popolazione di un paese. Allora il punto è fare della questione del lavoro femminile, della sua promozione, di tutte le questioni di cui abbiamo sempre parlato, il talento, le capacità, che quando sono a confronto con quelle degli uomini, eccellono, un punto di agenda politica generale. Cioè, il lavoro delle donne a noi serve per ricominciare a crescere , per ricominciare a fare bambini. Quindi è un problema di tutto il paese”.









