Appuntamento il 4 febbraio al Palazzo della Cultura di Massafra. Presentazione del libro “Il cielo negli occhi” di Vanessa De Benedictis (Antonio Dellisanti Editore)

Nino Bellinvia

Nuovo appuntamento culturale presso il Palazzo della Cultura di Massafra. E' organizzato con il patrocinio del Comune di Massafra, dalla Fondazione ANT Italia, Antonio Dellisanti Editore e A.T.O. Puglia Onlus (Associazione Trapiantati Organi Puglia Onlus).

Sabato, 4 febbraio attesa la presentazione de “Il cielo negli occhi” di Vanessa De Benedictis. Autrice di svariati articoli, appassionata di arte e musica, nonché responsabile di numerosi progetti anche nel sociale, si è impegnata in questa nuova avventura di autrice scrivendo una storia vera. E’ una testimonianza di vita, di fede e di speranza.

Nelle 60 pagine di questo volumetto (Antonio Dellisanti Editore), Vanessa De Benedictis, che studia e lavora a Massafra (è nata a Grottaglie nel 1984), fa rivivere, infatti, con alcuni cenni, non solo biografici, il padre Bernardino (scomparso nel 2010), un uomo dedito al lavoro e al sociale, ricordato per la sua silenziosa vicinanza al dolore del prossimo (ebbe anche a far parte dell’Associazione Trapiantati di Organi). Anche se le pagine possono sembrare poche per dare un’immagine completa, sono, però, davvero utili a riportare in mezzo a noi una vita “con i piedi piantati a terra e con uno sguardo al Cielo”.



La serata, presentata e coordinata dell’editore Antonio Dellisanti, vedrà l’intervento dell’autore della prefazione, Don Roger Zama Akian, che ha seguito la vicenda familiare da vicino e che ha ben conosciuto il protagonista.

Quella che viene presentata è iuna storia vera, la vita di un uomo, intrecciata a quella della sua famiglia in un maremoto di emozioni, in un saliscendi di vicende nelle quali scorgere la dolcezza e, l’Amore, risulta salvifico per chi vive momenti di difficoltà. Come ha fra l’altro scritto nella prefazione don Roger, “…il progetto di vita si muove e si scrive al di sopra di noi, sembra incomprensibile ma ci rende capaci di fare quel “salto” di Vita, di mettere quella speciale “lente” alla vista del cuore per leggere gli eventi della vita sempre e comunque con i colori della speranza”. Lo steso ha detto che “Quest’opera ci offre l’occasione di oltrepassare noi stessi, per leggere i segni della presenza di Dio nella nostra vita…”.

Interverrà Tiziana Gentile come portavoce dell'Ant, associazione destinataria di parte del ricavato della vendita del libro. Sarà presente l'autrice Vanessa De Benedictis che darà lettura di alcune pagine del libro. Nella foto la locandina dell'evento.