CASA DI BAMBOLA dal 1 al 5 febbraio - VASCELLO DEI PICCOLI: Circo Pinocchio dal 28 gennaio al 24 febbraio - Promo Special dal 7 al 19 febbraio Le Baccanti e Musica popolare DONNE del RIMORSO 13 febbraio h 21 Teatro Vascello

TEATRO VASCELLO

dal 26 gennaio al 5 febbraio

DEBUTTO ROMANO

Speciale promozione valida dal 1 al 5 febbraio dal mercoledì al sabato h 21 domenica h 18: 1 biglietto speciale a 5euro e 1 a 15euro per un minimo di due persone prenotati subito a promozione@teatrovascello.it 065898031 - 065881021 per lo spettacolo

CASA DI BAMBOLA

PROSA

di Henrik Ibsen

adattamento e regiaRoberto Valerio

Personaggi e interpreti (in ordine di apparizione)

Nora Helmer VALENTINA SPERLÌ

Torvald Helmer ROBERTO VALERIO

La signora Linde CARLOTTA VISCOVO

Il Dottor Rank MASSIMO GRIGÒ

Krogstad MICHELE NANI

La balia DEBORA PINO

Casa di bambola (1879) è un testo complesso e seducente che restituisce molteplici e potenti suggestioni. È l’intreccio dialettico di una crisi, di una transizione, di un passaggio, di un percorso evolutivo; è il ritratto espressionista di un disperato anelito alla libertà. I personaggi si muovono in uno spazio onirico che trasfigura la realtà in miraggio. Una scena stilizzata per raccontare al meglio un desolante deserto relazionale ed esistenziale popolato non da volti ma da maschere che si apprestano a inscenare un dramma della finzione.



VASCELLO DEI PICCOLI

DEBUTTO ASSOLUTO

4 al 24 febbraio

ogni sabato h 17 e ogni domenica h 15

Venerdì 24 febbraio Carnevale h 10.30

CIRCO PINOCCHIO

VASCELLO DEI PICCOLI

testo di Leonardo Angelini

produzione La Fabbrica dell'Attore - Teatro Vascello

interpretato da Valentina Bonci,Isabella Carle, Matteo Di Girolamo, Marco Ferrari, Chiara Mancuso, Valerio Russo, Pierfrancesco Scannavino, Chiara Lucisano

musiche originali Claudio Corona Belgrave

costumi e scene Clelia Catalano e Silvia Colafrancesco

I giovani della compagnia del teatro Vascello attraverso il canto dal vivo e una recitazione fresca e divertente ci porteranno nel magico mondo di Pinocchio

C'era una volta un bambino vero, Pinocchio, che, abbandonati gli abiti di burattino, aprì un circo tutto suo, il Circo Pinocchio.

IL VASCELLO DEI PICCOLI

Biglietteria:

Posto unico 10,00 €

Servizio di prenotazione 1,00 € a biglietto

Abbonamento : 5 spettacoli a scelta 40,00 € prenotati subito a promozione@teatrovascello.it 065898031 - 065881021



TEATRO VASCELLO

promozione speciale valida dal 7 al 19 febbraio dal martedì al sabato h 21 domenica h 18: 1 biglietto speciale a 5€ e 1 a 15€ per un minimo di due persone prenotati subito a promozione@teatrovascello.it 065898031 - 065881021 per lo spettacolo

dal 7 al 19 febbraio 2017

LE BACCANTI – Dionysus il dio nato due volte

un progetto di Daniele Salvo sulle Baccanti di Euripide

con Manuela Kustermann, Daniele Salvo, Paolo Bessegato, Paolo Lorimer

Simone Ciampi, Diego Facciotti, Giulia Galiani

Annamaria Ghirardelli, Melania Giglio, Francesca Mària

Silvia Pietta, Alessandra Salamida, Giulia Diomede

regia Daniele Salvo

produzione La Fabbrica dell'Attore – Teatro Vascello Roma – Tieffe Teatro Milano

Teatro Di Stato Constanta Romania

Il senso del tragico è ormai sconosciuto. Il corpo viene cancellato. Siamo ormai definitivamente tra- sformati in consumatori e, nel medesimo istante, in prodotti, sconvolti da una guerra mediatica senza precedenti nella storia. Illusi della nostra unicità, della nostra peculiarità, in realtà pensiamo tutti nello stesso modo, pronunciamo le stesse parole, abbiamo tutti le stesse esigenze, le stesse speranze, le stesse ansie, la stessa quotidianità fabbricata in serie. Ci illudiamo di essere liberi.



TEATRO VASCELLO Vascello in musica - COSE9

lunedì 13 febbraio h 21

promozione speciale valida lunedì 30 gennaio h 21: 1 biglietto speciale a 5€ e 1 a 15€ per un minimo di due persone prenotati subito a promozione@teatrovascello.it 065898031 - 065881021 per lo spettacolo MUSICALE

§ DONNE del RIMORSO ('O male ca non se scorda)

da un progetto di Giandomenico Curi e Nando Citarella

musiche della tradizione popolare rielaborate e composte da Luciano Bellini, Nando Citarella

interpreti/Cantattori Pino Calabrese, Nando Citarella

cantattrici Cloris Brosca, Gabriella Aiello, Paola D'Agnese

musici Carlo "Olaf" Cossu - violino Claudio Monteleoni - chitarra

Paolo Petrilli Fisarmonica

danzatrici Anna Cirigliano, Nathalie Leclerc

e con Cymbalus ed Equivox ensemble voci e tamburi

in collaborazione con Ass. Cult. Controchiave e LSD

La rivisitazione, 50 anni dopo la straordinaria lezione di De Martino, di alcuni momenti di una storia al femminile, tutta interna al Salento pugliese e che ha a che fare in realtà con l’universo femminile e magico di tutto il Sud d’Italia. Una storia complessa che attraversa il tempo e il sociale e che trova il suo momento più intenso in una nuova lettura della “donna tarantata

