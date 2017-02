DOVE ANDATE, CARI SOCIALISTI…DI SINISTRA?





di Manuel Santoro, segretario nazionale di Convergenza Socialista



Il Socialismo non è solo sinistra. E' molto di più. E' struttura, è corpo e anima insieme. E' l'antitesi, ideologicamente intesa, del capitalismo.



Ripeterò qui a tutti voi che il socialismo non esiste senza autonomia, non solo nel senso spirituale ma soprattutto in quello carnale, ovvero il socialismo non esiste senza una forza organizzata autonoma che ne porti avanti le idee e le lotte.



Ma avendo il socialismo assorbito, attraverso i fatti e i misfatti della propria storia, versioni e visioni diverse, vorrei condividere la definizione* che il "socialismo è un sistema della società che si basa sulla proprietà comune e sul controllo democratico dei mezzi e degli strumenti di produzione e di distribuzione della ricchezza nell'interesse dell'intera comunità".



Il socialismo è "condivisione del capitale".



Questa è l'aspirazione più alta del socialismo e tale aspirazione non può essere ridotta a pura, e sola, redistribuzione della ricchezza, dibattito tanto caro a sinistra.



Lasciare, quindi, il 'lavoro socialista' per seguire le sirene dei capitani della variegata sinistra, è, ai miei occhi, un declassamento di prospettiva.

Si pensa di portare il socialismo in contesti e contenitori più numerosi e visibili, ma in effetti si abdica al proprio ruolo, deresponsabilizzandosi, di rifondare la società sulla base di un modello alternativo, socialista, di convivenza civile.



Dove andate, perciò, cari socialisti...di sinistra? Che il destino di Gregor Samsa vi sia risparmiato.





* The Socialist Party of Great Britain, 1904

