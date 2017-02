FEDI (PD): PERSONALE A CONTRATTO MAECI: TROPPI RITARDI E TROPPE INGIUSTIZIE

Una moderna ed efficiente rete diplomatico-consolare deve oggi poter contare su alcuni pilastri fondamentali. Prima di tutto c’è bisogno di personale diplomatico e di ruolo con competenze che consentano l’azione diplomatica e la rappresentanza dei nostri interessi nazionali, la promozione economico-commerciale e quella linguistico-culturale, nonché l’erogazione di servizi, fondamentali sia per le comunità italiane stabilmente residenti all’estero che per le nuove mobilità e le imprese.

Il personale a contratto, che affianca quello di ruolo, assume un ruolo fondamentale che consente di avere un sistema in equilibrio, sostenibile, in grado di rispondere alle sfide che abbiamo davanti garantendo qualità ed efficienza nei servizi.

Dobbiamo poi poter contare su una presenza articolata secondo logiche geopolitiche, ma anche di servizio. Senza trascurare, naturalmente un elevato processo di informatizzazione. Negli anni su questo piano abbiamo raggiunto positivi risultati che dobbiamo consolidare, ma ancora oggi si registrano inaccettabili ritardi in alcuni settori.

È quanto ho ricordato in questi giorni in Australia in molteplici incontri ed occasioni di intervento.

Per il personale a contratto di molti Paesi le condizioni contrattuali, nonostante lievi miglioramenti, sono ancora insoddisfacenti. Gli aspetti sui quali intervenire, tra l’altro, sono urgenti. Si tratta degli aumenti retributivi, sostanzialmente insignificanti in molti Paesi e bloccati in altri; del pagamento delle retribuzioni in valuta locale anziché in euro, situazione che comporta una serie di gravi disagi in alcuni Paesi, tra cui l’Australia; delle retribuzioni convenzionali rispetto alle quali il MAECI versa i contributi pensionistici INPS.

Nei prossimi giorni su questi temi avvierò un’intensa azione parlamentare finalizzata ad avere segnali di attenzione sia dalla Farnesina sia da chi è chiamato a dare risposte politiche.

On. Marco Fedi