Massafra. “Rimbamband Show” segna il nuovo appuntamento al Teatro Spadaro con la Stagione Teatrale promossa dall’Amministrazione comunale









(N.B.) Nuovo appuntamento con la Stagione Teatrale 2017, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Mercoledì 5 aprile, alle ore 21.00, al Teatro Spadaro, sarà la volta della “Rimbamband Show” di Raffaello Tullo. Saliranno sul palco dello storico teatro massafrese: Raffaello Tullo (voce, percussioni), Renato Ciardo (batteria), Vittorio Bruno (contrabbasso), Nicolò Pantaleo (sax, bombardino, tromba), Francesco Pagliarulo (pianoforte). Lo spettacolo della Rimbamband è uno show fuori dai canoni convenzionali. Cinque musicisti molto “particolari”, ma straordinari, che incantano, creano, illudono, entusiasmano, demistificano, divertono e allo stesso tempo provocano il pubblico attraverso un connubio di emozioni e sorprese interamente ideate e dirette da Raffaello Tullo. Uno spettacolo che, grazie alla musica, si trasforma in un viaggio verso una dimensione nuova e inesplorata, dove la musica stessa si dilata: si ascolta come fosse un concerto e si guarda come fosse un varietà. Così si scoprono con piacere i suoni della danza, ma soprattutto si vive l’incanto di ritrovare il proprio fanciullo perduto.

Biglietti disponibili presso il botteghino del Teatro Spadaro (tel. 099.8801200), sito in Piazza dei Martiri. Questo il costo: Platea I settore: intero €. 25,00 – ridotto €. 20,00; Platea II settore: intero €. 20,00 – ridotto €. 15,00; Platea III settore €. 15,00 – ridotto €. 8,00.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio IAT comunale (099.8804695), ubicato in Piazza Garibaldi.