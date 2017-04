UN ALBERO NEL GIARDINO DEI GIUSTI DI MILANO IN RICORDO DEI VESCOVI GRECO CATTOLICI ROMENI

Milano ospita una grande comunità romena , inoltre il capoluogo Lombardo, presso il Monte Stella ospita il "Giardino dei Giusti" . Questo spazio è un luogo della memoria per onorare coloro i quali si sono opposti , magari anche con la loro testimonianza e attaccamento alla Fede, i regimi totalitari . Tra questi sicuramente i Vescovi ed i fedeli della Chiesa Romena Unita con Romana ne sono un esempio Tra il 27 ed il 28 ottobre 1948 i vescovi greco-cattolici vennero imprigionati e torturati. Molti morirono di stenti nelle prigioni del regime comunista . Non solo reali seguaci del Vangelo ma veri e propri testimoni che con la vita dimostrano di essere coerenti alla Santa Madre Chiesa.





Per questo sarebbe auspicabile che nel Giardino dei Giusti questi Vescovi possano essere onorati con un albero o un cippo , in modo di da rappresentare anche un modello per le giovani generazioni oltre che esempio di vera vita cristiana





Dott Marco Baratto

Progetto Culturale "Verso Romania 2019"