‘Autismo: Facciamo un punto’ il 6 aprile a Montecitorio

Con il convegno di Binetti. Partecipano Faraone, esperti del settore e famiglie

Roma, 3 apr. – ‘AUTISMO: Facciamo un punto’. È questo il titolo che Paola Binetti, esponente della commissione Affari Sociali alla Camera dei deputati, ha scelto per promuovere un convegno il 6 aprile alle 14.30 nella Sala Stampa di Montecitorio. L’obiettivo è tirare le fila di quanto fatto e di quanto c’è ancora da fare per garantire un forte sostegno alle 500.000 famiglie italiane coinvolte in una sindrome dalle infinite sfumature.

A tracciare i contorni di un disturbo cresciuto di 10 volte negli ultimi 40 anni saranno Davide Faraone, sottosegretario alla Salute e presidente della Fondazione italiana autismo (Fia); alcuni rappresentanti di associazioni di genitori; Maria Cinque, direttore del Master in 'Didattica e psicopedagogia degli alunni con disturbi dello spettro autistico' e professore associato di Didattica e Pedagogia Speciale presso la Lumsa; Magda Di Renzo, psicoterapeuta dell'età evolutiva e responsabile del servizio Terapie dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), e un esponente dell'Istituto superiore di Sanità.