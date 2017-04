Attività di base, impegno sociale, Olimpiadi e attenzione al bilancio gli obiettivi della FIBS di Andrea Marcon

Con Michele Gallerani di Sky Sport a fare da anfitrione, la presentazione della stagione 2017 del baseball e del softball italiani, tenutasi lunedì 3 aprile presso la sede CONI Lombardia di Milano ha dato ufficialmente il via all’attività sportiva.

Al tavolo, oltre al Presidente FIBS Andrea Marcon, la massima carica sportiva nazionale: il Presidente del CONI Giovanni Malagò, Massimo Mauro, Presidente della Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, Alberto Mazzanti, Presidente della Commissione Baseball Giocato da Ciechi, e il ‘padrone di casa’ Oreste Perri, da un mese Presidente del CONI Lombardia.

Proprio Perri ha aperto l’incontro, ricordando la centralità della missione di educazione giovanile e sociale dello sport, salutando la presenza del Baseball Giocato da Ciechi come simbolo di un’attività, quella dello sport paralimpico, che mette in risalto le abilità e non le disabilità.

Per il Presidente CONI Malagò quelli che attendono il movimento sono 4 anni da vivere di corsa, con un occhio doveroso al bilancio, uno all’attività di base, che è complessivamente in aumento nel paese, e un terzo al massimo impegno per la qualificazione ai Giochi di Tokyo. Il ritorno del baseball è il riconoscimento dell’enorme patrimonio culturale che esprime a livello mondiale, che gli consente di resistere e di avere successo in tempi nei quali emergono le discipline care alle nuove generazioni. In pochi avrebbero pensato fino a qualche anno di vedere il surf o l’arrampicata alle Olimpiadi. Oggi il baseball e il softball ritornano e l’Italia ha l’obbligo di fare il massimo per esserci, anche se, con tornei a 6 squadre, è più difficile qualificarsi che andare a medaglia.

Massimo Mauro, il cui intervento è stato introdotto dal discreto, ma emotivamente fortissimo video che AISLA ha realizzato per raccontare il percorso dalla scoperta dei primi sintomi alla diagnosi e al decorso della Sclerosi Laterale Amiotrofica, che ancora non ha cura, ha ringraziato la FIBS per la disponibilità a stringere un’alleanza con un’associazione che rappresenta ‘soltanto’ 6.000 malati, che, proprio perché numericamente esigui, si sentono spesso abbandonati e ciò di cui più hanno bisogno, insieme alle loro famiglie, è di sentire altre persone vicine. Per l’AISLA e i malati di SLA la comunicazione è più importante della raccolta. Non ha risparmiato una tirata d’orecchi al mondo del calcio, il Presidente dell’AISLA, commentatore di Sky e, soprattutto, campione in maglia Udinese, Juventus e Napoli: tanti campioni, come Borgonovo, Signorini, Lombardi, per citarne solo alcuni, hanno sempre trovato la porta chiusa da Federazione o Leghe di A e B. “Il mondo privato raccoglie un milione di euro all’anno, pensate cosa potrebbe fare, cono poco, un business enorme come quello del calcio.”

Andrea Marcon e Massimo Mauro hanno firmato pubblicamente il protocollo d’intesa che porterà i promotori AISLA in diversi eventi nel corso della stagione e le squadre Nazionali e di IBL a farsi testimonial della comunicazione AISLA.

Alberto ‘Chessman’ Mazzanti ha annunciato la costituzione in Lega delle Società di Baseball Giocato da Ciechi, in modo che la FIBS e il Comitato Italiano Paralimpico possano meglio supportarne l’attività, affiancando al AIBXC Onlus, che a tutta l’attività per non vedenti ha dato vita, ormai 24 anni fa.

La Presidente del Comitato Regionale FIBS Lombardia, nonché Coordinatrice del COL, Alessandra Soldi, ha illustrato le caratteristiche principali dell’Europeo di Softball, organizzato dal Bollate con la collaborazione di Caronno, Bovisio e Rho Baseball, mentre il Commissario Tecnico Enrico Obletter ha parlato del suo progetto di una Italia Softball rifondata, con tante ragazze nuove, che riapre un ciclo, ma non rinuncia ad essere competitiva vista l’importanza dell’evento sui diamanti di casa.

Il Vice Presidente Fabrizio De Robbio e il Consigliere FIBS Roberta Soldi hanno esposto il programma delle Nazionali giovanili.

Rispondendo alle domande della stampa, Marcon ha avuto modo di ribadire come della programmazione futura dei campionati si parlerà da giugno in poi, successivamente agli incontri che, proprio a quello scopo, saranno organizzati con le Società, essendo impensabile intervenire a novembre su quanto già stabilito a ottobre. Certamente, si può ritenere concluso il progetto Italian Baseball League, non esistendo più le condizioni di 10 anni fa, e in questo si riparte da subito, con 2 promozioni dalla Serie A Baseball al termine del campionato appena iniziato.

