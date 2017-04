PORTA INCONTRA IN ARGENTINA I CIRCOLI DEL PARTITO DEMOCRATICO

Fabio Porta, parlamentare del Partito Democratico eletto in Argentina si trova in questi giorni in Argentina insieme al Responsabile del PD per gli italiani nel mondo Eugenio Marino.

Al centro degli incontri con i circoli del Partito Democratico il cammino congressuale e la presentazione delle primarie del 30 aprile.

I due esponenti del PD si sono prima recati a Rosario e poi a Moron; a Rosario ha accolto la delegazione e coordinato gli incontri la Segretaria del circolo Veronica Minnicino mentre l’incontro di Moron è stato organizzato dal Segretario del PD Argentina Francesco Rotundo; presenti rappresentanti di circoli di altre città del Paese sudamericano (La Plata, Mar del Plata e Cordoba).