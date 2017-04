SI CAMBI IL NOME DI ISTITUZIONE IN…POSTO DI LAVORO PRIVILEGIATO

Che le istituzioni cosiddette democratiche facciano acqua da tutte le parti lo vedono anche gli ipovedenti stante il fatto che esse - o perché non lo sanno i loro addetti o perché essi fanno finta di non saperlo per personale comodità, anzi interesse, - hanno perso completamente quello smalto di purezza democratica, che dovrebbe essere conditio sine qua per attribuirsi l’appellativo di strumento della democrazia.

Esse istituzioni, come ho scritto sino alla nausea ma non mi stancherò mai di farlo, non sono più al servizio del cittadino come invece lo sono, tanto per fare un esempio, nella vicina Svizzera che conosco bene, ma sono delle “ sanguisughe” che adoperano il posto, a loro uso e consumo, a seconda delle loro necessità contingenti, a partire dal voto.

Vorrei trovare uno (che non sia interessato ovviamente) disposto a spendersi per parlare positivamente di esse. Infatti, vessazioni, contravvenzioni, nessun servizio, mancanza assoluta di rispetto verso il cittadino e mi fermo qui perché la sequela di annotazioni negative sarebbe piuttosto lunga, sono le funzioni che esercitano prevalentemente dette istituzioni. Oggi, abbiamo persino paura di aprire la cassetta delle lettere per tema di trovare una multa o altro da pagare…bel vivere questo !!!

E le ragioni di questo sono chiare ed evidenti ! E’ sufficiente riflettere su come si muovono certuni per essere eletti: si offendono fra di loro cercando di scovare persino i difetti dei parenti diretti, mogli comprese; si incatenano pretestuosamente sui cancelli delle istituzioni od altro per attirare l’attenzione mediatica allo scopo di far vedere che vogliono perseguire gli interessi del cittadino, cambiano casacche più delle camice,ecc.ecc.

E’ ovvio che, se questi sono i personaggi che devono amministrarci, con la correità di una stampa che, al giorno d’oggi privilegia più la notizia pruriginosa che la sostanza che interessa davvero al cittadino determinando alla fin fine una dicotomia che finisce per asservire entrambi al sistema (io faccio il “pagliaccio” e tu registri la notizia), non solo non ne uscirà nulla di nuovo, ma addirittura ci sarà un trend talmente peggiorativo da portare, gradualmente e non certo lentamente, allo sfacelo istituzionale.

Il primo grave sintomo c’è già ed è evidente: la mancanza assoluta di rapporti fra cittadino ed istituzione, diventata quest’ultima a mio avviso, un posto come gli altri per poter portare a casa uno stipendio privilegiato, posto di lavoro avulso da ogni crisma di democrazia ed assolutamente privo di servizio utile alla collettività !

Nessuno ha il coraggio di affermare queste cose e forse preferisce reagire quando sarà troppo tardi !

ARNALDO DE PORTI