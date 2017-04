Sen. Antonio Razzi (FI). La situazione in Siria precipita

Roma, 5 aprile 2017. In Siria si registrano fatti davvero raccapriccianti circa l'uso di gas contro la popolazione. Il clima è di tutti contro tutti e le comunità internazionali sono impotenti al cospetto di tanto scempio. Impotenti nei programmi e nelle intenzioni. Non so proprio a cosa sia servito ad Assad l'uso dei gas contro la sua popolazione, ha dichiarato Razzi in una nota, proprio in un momento nel quale lo stesso Trump ha dichiarato che eliminare Assad non è una priorità. Ma se tutto questo dovesse corrispondere a verità, ha continuato il segretario della Commissione Esteri del Senato, è un gesto da condannare senza se e senza ma chiunque l'abbia fatto e posto in essere. Personalmente, mi sento sconcertato da quello che sento da parte dei politici che a turno dicono la loro parlamentando mentre in quei territori si semina morte e distruzione. Mi chiedo, ha concluso il Senatore di Forza Italia, perché i colleghi parlamentari non vanno in visita come ho fatto io che, contro il parere del Presidente del Senato, della unità di crisi della Farnesina, della mia famiglia preoccupata per la mia incolumità fisica, ho deciso di andare a mie spese e vedere di persona. Se invece di chiacchiere si facessero più fatti probabilmente si riuscirebbe a trovare il bandolo della matassa.