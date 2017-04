Concorso Internazionale di Poesia Narrativa Saggistica “La Pulce Letteraria” (XI Edizione)

Nino Bellinvia

E’ giunto alla sua undicesima edizione il Concorso Internazionale di poesia, narrativa e saggistica “La Pulce Letteraria”, indetto dall’Associazione Culturale “La Pulce Letteraria” in collaborazione con la Casa Editrice Dibuono Edizioni, Comune di Marsicovetere e con il patrocinio del Comune di Marsicovetere, Regione Basilicata, Parco Nazionale Appenino Lucano e APT Basilicata. Concorso anche condiviso da: ANSI (Associazione Nazionale Scuola Italiana), AIAC (Accademia Internazionale Arte e Cultura), Premio Internazionale di Poesia “Accademy Universum” Basilicata, Associazione Culturale IPLAC, Associazione Nazionale “Poeti nella Società” di Napoli, Associazione Culturale “Matera 1995”.

Le sezioni del concorso sono quattro (A-B-C-D) oltre ad una sezione speciale.

Sezione A: Poesia inedita a tema libero in lingua o in vernacolo. Ogni autore potrà inviare max 3 liriche in 4 copie, in lingua o in uno dei dialetti d’Italia, corredate di traduzione in lingua italiana, di max 40 versi.

Sezione B: Libro edito di poesie in italiano o in dialetto con traduzione, pubblicato a partire dal 2010. Può essere inviato un solo libro di poesie per ogni Autore, in 4 copie.

Sezione C: Libro edito di narrativa pubblicato a partire dal 2010. Può essere inviato un solo libro di Narrativa per ogni Autore, in 4 copie.

Sezione D: Libro edito di saggistica pubblicato a partire dal 2010. Può essere inviato un solo libro di Saggistica per ogni Autore, in 4 copie.

Sezione Speciale “Claudio Dibuono”: Silloge inedita di poesia o narrativa. Ogni autore potrà inviare una raccolta di min. 15 poesie o 10 racconti a tema libero o in ricordo dell’editore Claudio Dibuono.

Per i dati personali è necessario compilare, in ogni sua parte, la domanda di partecipazione da scaricare dal sito www.grafichedibuono.it (firmata e rispedita in busta chiusa), insieme agli elaborati da valutare. La busta dovrà riportare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione”.

Le opere inviate non saranno restituite.

Non è possibile partecipare con opere inviate nelle precedenti edizioni.

Sulla busta contenente il materiale, oltre all’indirizzo, dovrà essere indicata la sezione cui s'intende partecipare.

I premi in denaro devono essere ritirati personalmente, durante la cerimonia di premiazione. Per nessun motivo i suddetti Premi potranno essere consegnati a rappresentanti, familiari o a persona comunque diversa dal vincitore. È altresì tassativo che il ritiro avvenga durante la serata stabilita per la Premiazione.

Tutti gli altri premi o gli attestati di partecipazione saranno inviati solo su richiesta degli interessati, previo pagamento delle spese di spedizione, entro il 31 dicembre dell’anno in corso.

Al presente Concorso possono partecipare anche le Case Editrici con loro pubblicazioni.

L’Associazione non risponde di eventuali disguidi e ritardi postali derivanti da comunicazione errata d’indirizzi o omissioni di recapiti telefonici.

L’Associazione Culturale “La Pulce Letteraria”, organizzatrice del Premio, si riserva la facoltà di modificare la data di premiazione, qualora si rendesse necessario. Il giudizio della Giuria s’intende insindacabile e inappellabile.

Quota iscrizione (contributo spese di segreteria) di 15 euro per ciascuna delle sezioni A e B e di 20 euro per ciascuna delle sezioni C e D. Ogni concorrente potrà partecipare anche a più sezioni.

La quota d’iscrizione potrà essere allegata al plico oppure versata sul c/c IT35W0525642080000000921060 intestato a: Associazione Culturale La Pulce Letteraria - Via P. F. Campanile, 67 - 85050 Marsicovetere (Pz). Gli elaborati dovranno essere spediti o consegnati a mano entro il 31 maggio 2017 a: Associazione Culturale ”La Pulce Letteraria” - Via P. F. Campanile, 71 - 85050 - Villa D‘Agri (PZ) (farà fede il timbro postale).

IMPORTANTE. Solo per le sezioni inedite è possibile inviare le opere in un’unica copia via e-mail a: wlmailhtml:{EF2C43CA-667A-4E94-A1BA-6C0EAE9680CB}mid://00000154/!x-usc:mailto:lapulceletteraria@gmail.com

La domanda di partecipazione può essere inserita insieme ai testi oppure in un file a parte che dovrà contenere anche la ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo, spese di segreteria. Il programma richiesto è preferibilmente word ma si accetta anche in formato pdf.

Questo l’elenco dei premi.

A 1° classificato della sezione A e al 1° classificato della sezione B andranno (a ciascuno) euro 500,00 o pubblicazione gratuita di un volume + pergamena.

Al 1° classificato della sezione C e al 1° classificato della sezione D andranno (a ciascuno) euro 1.000,00 o pubblicazione gratuita di un volume + pergamena.

Al 1° classificato della Sezione Speciale “Claudio Dibuono” andrà la pubblicazione gratuita di un volume + pergamena.

La cerimonia di premiazione si terrà in Villa D’Agri di Marsicovetere (Provincia di Potenza) presumibilmente il 29 luglio 2017.

Una giuria, composta da docenti universitari, giornalisti, dirigenti scolastici, critici letterari e responsabili di Associazioni Culturali esaminerà gli elaborati. I nomi dei vincitori saranno resi noti, tramite i mezzi d’informazione, prima della serata finale di premiazione.

La Giuria si riserva di assegnare ulteriori premi, riconoscimenti e menzioni speciali ad autori partecipanti al Concorso e presenti alla cerimonia di premiazione, che si siano distinti per l’originalità dei temi trattati o per opere ritenute particolarmente meritevoli.

I premi saranno consegnati da personalità della cultura e della politica.

Anche quest‘anno sarà assegnato il Premio di Benemerenza “La Pulce d’Argento” a una personalità di origine Lucana, che si è distinta nel campo dell’arte, della cultura, dello spettacolo o della politica.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando su www.grafichedibuono.it oppure contattare la segreteria organizzativa tramite e-mail: lapulceletteraria@gmail.com o ai numeri: tel: 0975.354066 - fax 0975.354861 - cell. 333.4744126.

Ogni Autore, con la sua partecipazione e firma, accetta integralmente il contenuto del bando e autorizza il trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni della legge sulla privacy (D. lgs. 196 del 30 Giugno 2003). I dati potranno essere utilizzati unicamente per comunicazioni a carattere culturale. Scadenza iscrizioni: entro il 31 maggio 2017.

Ci piace ricordare ai lettori che questo concorso registra di anno in anno la partecipazione, in numero sempre crescente di poeti, scrittori, storici e saggisti provenienti da ogni parte d’Italia. Importante, inoltre, evidenziare che la Casa Editrice si avvale della collaborazione del Gruppo Grafiche Dibuono (azienda leader nel settore della grafica, stampa, pubblicità, distribuzione; sito: www.grafichedibuono.it) e che ha, fra l’altro, pubblicato diverse opere letterarie (Il trittico sulle gesta dei Briganti; Il trittico sulla storia dell’antica Lucania; Approfondimenti sulla Medicina alternativa, Omeopatia e Naturopatia; Collana di libri per il docente; Ricerca storica; Ricerca scientifica; Ricerca letteraria) e che s’interessa anche della divulgazione di periodici di pubblico interesse, come il mensile d'informazione, cultura, attualità “La Pulce di Basilicata e Vallo di Diano” e la rivista bimestrale di approfondimento socio-culturale, recensioni, saggi, rubriche “Fame di Cultura”.

Inoltre favorisce occasioni d’incontro tra persone e operatori culturali per proporre nuovi stimoli alla creatività di ognuno; restituisce alla letteratura il proprio ruolo essenziale al centro dei saperi umani contro il conformismo e l’omologazione; rappresenta uno strumento di promozione e diffusione della cultura; favorire la qualità dello sviluppo del mondo letterario, convinti che leggere e scrivere vuol dire essere capaci di comunicare e dialogare, di emozionarsi, di alimentare il proprio spirito critico, che è il motore del cambiamento storico e il miglior garante della libertà di cui dispongono i popoli; riscopre e valorizza i tanti elaborati di gente comune che giacciono dimenticati nel cassetto della propria scrivania. Inoltre s’impegna a valorizzare studi e ricerche su storia e tradizioni della Basilicata e del Mezzogiorno.

E proprio in quest’ottica inquadra accordi e collaborazioni con importanti distributori nazionali. I nostri complimenti.

Nella foto l’annuncio del concorso.