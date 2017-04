ESISTE ANCORA IL SODALIZIO “AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI FELTRINI “ ?

Ho atteso più del cosiddetto “ congruo tempo”, vale a dire circa tre anni, per rispondere rendendo di pubblico dominio, a quanto ha scritto in maniera autoreferenziale e…con aria di sindacabile revanscismo rispetto allo scrivente (cfr. Corr. Alpi 16.2.2014) l’attuale Presidente del sodalizio, tra l’altro autonominatosi “sua sponte”, la prof.ssa Anna Paola Zugni Tauro, la quale, dopo avermi nominato Presidente a cui però hanno fatto seguito quasi immediate mie dimissioni a mezzo stampa sul Gazzettino del 23 gennaio 2014, (dimissioni riconducibili a motivazioni che hanno trovato e trovano oggettiva giustificazione in almeno in una decina di dimissioni precedenti alla predetta mia nomina a vario livello e titolo), sembra non farsi più sentire. E ciò, molto verosimilmente per problemi anche di salute di cui ciascuno di noi, più o meno, è portatore specie ad una certa età. Circostanza questa che umanamente non può che dispiacere.

Forse non avrei preso carta e penna per scrivere queste cose se non fosse perché, ancor oggi, sono in molti non solo a condividere le mie dimissioni, ma anche a chiedermi quale fine ha fatto il sodalizio “Amici dei Musei e dei Monumenti Feltrini” di cui è stata una meravigliosa Presidente, prima di me, la dott.ssa Tina Granzotto Basso Bagolan.

Sinceramente, ai miei interlocutori non so come rispondere anche perché, almeno da quanto mi risulta, dentro ci sono persone che, pur avendo dato le dimissioni, si trovano lo stesso ancora inserite, controvoglia, nel consiglio non sapendo pure loro rispondere in merito all’attuale esistenza o meno del sodalizio; ci sono poi persone che non hanno mai, ripeto mai, partecipato alle riunioni dei consigli tranne una volta o due in dieci anni e tra l’altro, per un qualche interesse personale emergente, oltre alle due-tre “ amiche “ rimaste della Presidente.

Alla luce di quanto precede, non pretendo che mi si dica grazie dopo circa un decennio di fattivo serio ed onesto lavoro in seno a detto sodalizio, ma almeno che si sappia in maniera trasparente come stanno davvero le cose, posto che ce ne fosse il bisogno stante il fatto che il tutto è già di pubblico dominio a favore dello scrivente.