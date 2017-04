INSIEME per gli italiani. Ricardo Merlo e il MAIE: COLPEVOLI

Ricardo Merlo e il MAIE hanno votato la fiducia al governo del PD di Matteo Renzi e non solo. Abbandonateli nelle loro chiacchiere

di Carmelo Cicala Presidente di INSIEME per gli italiani

Il programma di INSIEME

Insomma, accanirsi a credere a formazioni di questo tipo significa che o si vota ad occhi chiusi oppure non si vuole avere a che fare con la politica. Ma se poi è così non bisogna neanche avere nulla a pretendere. Il MAIE è colpevole. E’ colpevole di aver portato le comunità a spasso per i viali dell’inutile. E’ colpevole di aver lusingato l’elettorato con promesse fasulle. E’ colpevole di non aver fatto proprio niente a nessun livello. E’ colpevole per aver appoggiato un governo, quello presieduto da Renzi, per il quale ha lavorato da buon servitore obbedendo a tutti i suoi comandi. E’ colpevole per aver votato “Sì” al referendum accettando la possibilità di eliminare sei senatori eletti all’estero tra cui anche uno che appartiene al MAIE e da qui si comprende quanto sia inutile anche lui. E’ colpevole di aver sbagliato tutto ed il rendiconto è fallimentare. E’ colpevole perché del suo programma pieno di retorica, parole e demagogia, non ha realizzato neanche un solo punto in 10 lunghissimi anni. E’ colpevole per aver cambiato schieramento una decina di volte da destra a sinistra. E’ colpevole perché è stato quasi del tutto assente dal Parlamento. E’ colpevole persino di aver votato contro i suoi stessi emendamenti. E’ colpevole per aver lusingato una miriade di Coordinatori sparsi per il mondo prendendoli letteralmente per i fondelli. E’ colpevole perché ha inserito nel proprio logo il suo cognome come se fosse Napoleone Bonaparte. E’ colpevole di aver personalizzato a suo piacimento e bisogno un movimento approfittando della buona fede dell’elettorato. E’ colpevole perché indice manifestazioni inutili coinvolgendo gente in buona fede per poter poi dire che egli ed il Maie hanno fatto chi sa cosa. E’ colpevole per aver affidato alle cure di approssimativi personaggi il destino dei connazionali della sua Circoscrizione. E se è colpevole ci sarà pure un prezzo da pagare. Il prezzo è quello di ritirarsi e lasciare spazio a qualche altro che con migliori intenzioni e più capacità, possa dire la verità sul come stanno le cose e cosa fare in Parlamento non certo per le strade di Buenos Aires. Soprattutto non imponga il suo nome all’interno del logo del movimento. MAI più MAIE!

Ricordiamo che il 24/2/2014 Ricardo Merlo comunicava alla Camera il proprio voto di fiducia a sostegno del governo del PD di Matteo Renzi con queste DOLCISSIME parole:

Noi apprezziamo il suo coraggio, condividiamo i suoi sogni e le formuliamo i migliori auguri per il suo lavoro.

come leggiamo nel resoconto stenografico della Camera dei Deputati.

Per la cronaca, il governo Renzi sostenuto dal MAIE di Merlo sarà ricordato per avere fatto questi regali agli italiani all'estero:

ha ridotto il personale di tutti i consolati, alla faccia dei cittadini italiani che hanno bisogno di servizi essenziali; ha introdotto una tassa di €300 per le pratiche di richiesta della cittadinanza italiana; ha utilizzato i voti degli italiani all'estero solo in occasione del referendum costituzionale del dicembre 2016, che comunque è stato perso in maniera rovinosa, per lo più ricorrendo a voti truccati o addirittura a voti negati (operazioni che ormai sono fuori moda perfino nelle dittature); ha nominato qualche console "di fiducia" da utilizzare per fini politici (si veda il punto precedente).

