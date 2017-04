Barcellona Pozzo di Gotto. Iniziano le attività del Progetto Didattico Formativo di Protezione Civile “Più informati Più sicuri” – Le Norme Comportamentali del Cittadino

(N.B.) Giunge nella fase operativa il Progetto Didattico Formativo di Protezione Civile “Più informati Più sicuri” – Le Norme Comportamentali del Cittadino. Il progetto, che ha la finalità di formare i giovani allievi di tutte le scuole cittadine e di prepararli ad affrontare le emergenze, si articolerà in sette giornate complessive, tra il 7 ed il 21 aprile 2017. Cinque di queste giornate saranno dedicate alla formazione specifica, con prove di evacuazione assistita nelle singole scuole, per illustrare il Manuale delle norme comportamentali del cittadino elaborato dall’Esperto del sindaco Dott. Giuseppe Nania col prezioso contributo e il patrocinio del Dipartimento Regionale di Protezione Civile e approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 389 del 29.11.2016. Due giornate saranno invece dedicate alle prove di evacuazione con dimostrazione: il 12 aprile presso le sedi centrali degli Istituti Comprensivi, mentre il 21 aprile si terrà la giornata conclusiva aperta a tutta la cittadinanza, con alcune simulazioni di soccorso in uno scenario di disastro sismico. Con quest’iniziativa Barcellona Pozzo di Gotto diventa il primo Comune in Sicilia a realizzare un progetto integrato che prepari i giovani ad affrontare situazioni di crisi emergenziale per tutte le ipotesi di rischio che si possono ipotizzare sul territorio comunale, in particolar modo per il rischio sismico. In questo quadro di riferimento il Manuale delle norme comportamentali svolge la fondamentale funzione di illustrare in maniera chiara e immediata i profili di rischio relativi alle singole situazioni di crisi e le procedure operative da adottare per affrontare e gestire le emergenze, riducendone l’impatto. Un contributo prezioso al progetto è stato fornito dal Dipartimento di Protezione Civile Sicilia Nord Orientale, diretto dall’Ing. Alfredo Biancuzzo, dalle Associazioni di volontariato (tra le quali “Club Radio C.B.” di Barcellona Pozzo di Gotto e la Croce Rossa Italiana) e dal Collegio dei Geometri della Provincia di Messina. L’Ing. Calogero Foti, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che ha costantemente assicurato il suo supporto, sarà presente alla manifestazione conclusiva del 21 aprile. A tutti l’apprezzamento del sindaco dott. Roberto Materia. Nella foto lo stemma del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.