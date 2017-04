La Madonna è solo la mamma di Gesù, non la bella Signora delle infinite apparizioni

Ho riportato sul blog “Come Gesù” del prete e scrittore Mauro Leonardi, il mio articolo “Medjugorje. E' mancato il controllo della Chiesa sui veggenti”, pubblicato sul blog Italians – Corriere della Sera del 6 aprile 2017. Per tutta risposta, l’amico don Mauro, che è il titolare del blog “Come Gesù”, ha pubblicato un video in cui spiega perché lui crede alle apparizioni di Medjugorje. E il motivo principale è il seguente: ospite a casa della veggente Marija Pavlovic, ha assistito ad un’apparizione. Ovviamente lui non ha visto la Madonna, però ha costatato che alla veggente, mentre parlava con la Madonna, è svanita la voce, ma si sentiva distintamente il rumore degli organi deputati alla articolazione delle parole. Questo fenomeno che lui non è riuscito a spiegarsi, lo ha stupito, e lo ha indotto a credere che realmente Marija stesse parlando con la Madonna. Tutto qua? No, inoltre Mauro spiega che Marija è una sensitiva, che è persona affidabile, e che non può essere che menta. E allora? Innanzi tutto, il fatto che non sappiamo spiegarci un fenomeno, non ci autorizza nella maniera più assoluta ad attribuirlo a cause soprannaturali, a Dio, al diavolo, a spiriti e via di seguito. Poi: è probabile che Marija non menta, come non mentiva Bernadette a Lourdes o Lucia a Fatima, può essere sincera e credere veramente di vedere la Madonna. Ma quale Madonna, la mamma di Gesù, la semplice donna delle nozze di Cana, oppure la Madonna della sua immaginazione? Infine: la Madonna ha bisogno che una persona sia sensitiva, altrimenti non ha la possibilità di apparirle? Non sarebbe più giusto che la Madonna anziché continuare ad apparire a Marija, la sensitiva, la proprietaria d’albergo, apparisse, tanto per consolarli un po’, a ragazzi negli ospedali oncologi, oppure facesse qualche visitina a qualche sventurato carcerato, a qualche sventurato mendicante?

Trascrivo da “L’illusione di Medjugorje” di Marco Corvaglia: «Nel 1991, quello che allora era lo storiografo “ufficiale” di Medjugorje ed il più strenuo difensore di queste apparizioni, padre René Laurentin, parlando dei "rischi spirituali" che i veggenti potevano correre, faceva presente che Marija "è passata dalla famiglia più povera tra i veggenti a condizioni di ricchezza che l'hanno portata a una cultura ben diversa e a una vita facile e brillante" ["Eco di Medjugorje", n.84, luglio 1991, p. 6] ed il ventiseienne Ivan "ha preso il gusto di un abbigliamento da play-boy e di una cura esagerata della sua persona" [ibidem]».

Un paio di domande, infine: Perché Gesù non fece mai il minimo cenno ad un fatto così importante, sconvolgente, straordinario, come le future apparizioni di sua madre agli uomini? Perché san Paolo non fa neppure il nome di Maria in tutte le sue lettere? Per il semplice motivo che la Madonna è solo la mamma di Gesù, non la bella Signora delle infinite apparizioni.