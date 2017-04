Accordo FlaiCGIL-FCEI per corridoi umanitari

AVVISO DI CONFERENZA STAMPA

PROFUGHI: PARTERNARIATO DI ACCOGLIENZA

“Corridoi umanitari: adottiamo il futuro”

Conferenza stampa Flai – FCEI

Martedì 11 aprile, ore 14, a Roma, in via Firenze 38

2° piano, presso gli uffici della Tavola valdese

Nel quadro del progetto pilota dei “corridoi umanitari”

la Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) e la Federazione nazionale lavoratori agroindustria (FLAI-CGIL) firmano un’intesa volta all’”adozione” di una famiglia siriana da parte della FLAI-CGIL

Roma, 6 aprile 2017 (NEV/CS13) – “Corridoi umanitari: adottiamo il futuro”. Questo il motto dell’iniziativa che verrà presentata alla stampa il prossimo 11 aprile e che consiste nell’”adozione” da parte della FLAI-CGIL di una famiglia siriana arrivata in Italia dai campi profughi del Libano grazie ai corridoi umanitari.

Secondo l’accordo che verrà firmato tra le parti – la Federazione nazionale lavoratori agroindustria (FLAI-CGIL) che accoglierà la famiglia di profughi, e la Federazione della chiese evangeliche in Italia (FCEI), tra le promotrici dei corridoi umanitari – dal 1° maggio partirà il “sostegno tutorio” della FLAI-CGIL che si protrarrà per un anno.

La famiglia siriana che sarà presa in carico arriverà dal Libano con il prossimo corridoio umanitario in agenda a fine aprile.

I #corridoiumanitari sono un progetto pilota portato avanti dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), dalla Tavola valdese e dalla Comunità di Sant’Egidio, nell’ambito di un protocollo concordato con i Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri. L’obiettivo è di portare e accogliere in Italia nell’arco di 2 anni 1000 profughi particolarmente vulnerabili. In un anno sono giunte legalmente e in sicurezza quasi 700 persone.

Alla conferenza stampa che si svolgerà a Roma alle 14 in via Firenze 38, 2° piano, presso gli uffici della Tavola valdese, interverranno il pastore Luca Maria Negro, presidente della FCEI, e Ivana Galli, segretaria generale Flai Cgil nazionale.

SCHEDA SUI CORRIDOI UMANITARI