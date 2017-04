Garavini (PD): “L’Europa che funziona: da giugno fine delle tariffe roaming in UE”





La Deputata PD sulla conferma della decisione del Parlamento europeo









“Da metà giugno potremo telefonare e inviare messaggi in tutti i Paesi membri dell’UE indifferentemente dal luogo in cui si trova il nostro gestore. Tutte le compagnie telefoniche attive in Europa cancelleranno le tariffe del roaming per telefonate e sms all’interno dell’UE. E’ una conquista di quell’Europa che funziona, che è vicina ai cittadini e si sforza di rendere loro la vita più semplice. Un plauso al Parlamento europeo per questa ottima notizia. Una precisazione importante: il discorso è più complicato sull’uso di internet: ci sarà un limite di spazio utilizzabile, oltrepassato il quale potranno essere applicate ancora tariffe salate”. Così Laura Garavini, della Presidenza del PD alla Camera, che aggiunge: “E’ apprezzabile che l’Europarlamento abbia deciso di procedere speditamente, confermando la decisione presa lo scorso anno”.





Roma, 6 aprile 2017

