"Festa dei musei della natura" che si terrà l'8 aprile presso l'Ex Cartiera Latina del Parco dell'Appia Antica dalle 10 alle 18

Siamo lieti di invitarti alla "Festa dei musei della natura" che si terrà il prossimo 8 aprile presso l'Ex Cartiera Latina del Parco dell'Appia Antica dalle 10 alle 18.

Tutti i possessori di abbonamento Metrebus che parteciperanno alla Festa dei Musei della Natura riceveranno in regalo un coupon valido per 2 ingressi gratuiti a un museo del Sistema RESINA. Inoltre ai primi 200 abbonati, in regalo anche un libro che racconta come le oltre 30 aree verdi storiche della capitale – da Villa Borghese a Villa Pamphilj, a Villa Torlonia al Gianicolo, solo per citarne alcune – racchiudano veri tesori di natura.

Programma con informazioni su orari e modalità di prenotazione sul sito

www.museiresina.it e sulla pagina Facebook del Sistema.





Osservare le stelle in pieno giorno in un planetario gonfiabile; ascoltare la storia vecchia 2 milioni di anni della Valle del Tevere; giocare con fossili, reperti ossei, rocce vulcaniche o acquari tattili in una gigantesca Discovery Hall; scoprire al microscopio il tesoro contenuto in una sola goccia d’acqua; partecipare a laboratori interattivi o workshop di scrittura creativa. O semplicemente prendere parte a un “happy hour geologico” e fare un giro per i mini-laboratori proposti dai musei della natura del Lazio: 15 gioielli della divulgazione scientifica e naturalistica diffusi su tutto il territorio regionale che per un giorno si danno appuntamento a Roma.

L’8 aprile al Parco dell’Appia Antica arriva la Festa dei Musei della Natura organizzata dal Sistema museale RESINA, la rete dei musei di scienza e natura della Regione Lazio, con la collaborazione del Polo museale della Sapienza. Un’intera giornata dedicata alla scoperta della scienza e delle meraviglie naturali della regione, protagoniste durante tutto l’anno di eventi svolti nei musei.

L’entrata è gratuita per tutti e ciascuno potrà scegliere i laboratori e gli eventi ai quali desidera partecipare. Dai laboratori per bambini all’”improvvisazione per scienziati” in compagnia di geologi, paleontologi, botanici e antropologi; al laboratorio di scrittura creativo-naturalistica . Dal workshop per la costruzione di piccole sculture animate con gli automata naturalistici di Guido Accascina; alla pittura en plein air dal vivo dei gruppi di artisti Ars et Natura e Sketch Crawl Roma.

Tanti modi per apprezzare e osservare la natura, imparare a conoscerla e rispettarla come patrimonio di tutti in un’iniziativa che ha ricevuto il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Grazie alla collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Museo Geofisico - e l’Università di Roma Tre – Museo Geopaleontologico “Ardito Desio” – l’evento offrirà anche un percorso formativo con attestato rilasciato ai docenti del Lazio.