G8 BOLZANETO - ENRICO ZUCCA, PM GENOVA, A RADIO 24: SU TORTURA, PROVOCAZIONE E MENZOGNA DA STATO

"Se questo patteggiamento significa che il Parlamento cambia la rotta, oggi è un giorno positivo. Se invece noi sentiremo parlare dell' approvazione della legge , ecc, allora mi permetto di dire, con le parole della Corte, che questa è una provocazione e nella sostanza una menzogna ". Dopo il patteggiamento del Governo a Strasburgo per i maltrattamenti a Bolzaneto , durante G8 di Genova, è questo il duro commento - nell'intervista di Raffaella Calandra a Radio 24 di Enrico Zucca, pm di Genova , che coordinò le indagini sui pestaggi alla scuola Diaz a Genova e a Bolzaneto. "Se bisogna giudicare da quello che hanno fatto i vari Governi italiani, lo Stato italiano sembra andare nella direzione contraria da quella indicata dalla Corte", dice Zucca secondo cui i " disegni di legge in discussione si discostano - tra l'altro - dalla nozione di tortura accettata dalle convenzioni. Anche se approvati oggi, i testi non rispettano le indicazioni della corte europea . Basta leggere quanto ha scritto il comitato dei ministri europei un mese fa".