Teatro Palladium: Festival LE COMPOSITRICI, IV edizione (8-9 aprile)

Sabato 8 aprile – Domenica 9 aprile 2017 – ore 18,00



FESTIVAL LE COMPOSITRICI

IV Edizione



Teatro Palladium - Università Roma Tre

Piazza Bartolomeo Romano 8, 00154 Roma

Ingresso: €10 intero | | €5 studenti e soci Scuola Popolare di Musica di Testaccio

Il festival "Le Compositrici", giunto alla sua quarta edizione, vuol mettere in risalto opere scritte da musiciste, spesso rimaste nell’ombra, cui la storia non ha riservato un posto nella memoria collettiva. Dal Cinquecento alla metà del Novecento, fin quando l’educazione musicale non è stata liberalizzata, le musiciste hanno faticato a conquistare lo spazio pubblico essendo sottoposte a pregiudizi sociali di ogni tipo. Molte opere sono disperse, poche sono state pubblicate e se anche rappresentate con successo, sono state spesso dimenticate dopo la morte delle autrici. Negli ultimi anni tante sono state le iniziative atte a colmare il buio calato su di loro e questo festival, l’entusiasmo dei partecipanti, la sfida di una continua ricerca di materiali, rappresentano il giusto tributo che le musiciste e i musicisti della Scuola Popolare di Musica di Testaccio vogliono dare in prima persona, in collaborazione con la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre. La partecipazione dell’ateneo romano si arricchisce anche quest’anno del prezioso intervento del Dipartimento di Scienze della Formazione, che organizzerà nelle proprie sedi una Giornata di studio dedicata al tema delle composizione femminile, esaminandone aspetti storici e sociologici, e della Associazione di Toponomastica Femminile, che allestirà negli stessi spazi una mostra dedicata alle ‘Compositrici’. Un’iniziativa di grande rilievo è data quest’anno dalla collaborazione con l’ensemble vocale e strumentale del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, che presenterà, in forma di concerto, l’opera di Francesca Caccini “La liberazione di Ruggero dall’isola di Alcina”. La rassegna concertistica, che si apre con delle pagine contemporanee interpretate dal Duo Ecoensemble, si articolerà in due giornate, terminando con un dovuto omaggio alla grande compositrice americana Amy Beach, di cui ricorre quest’anno il centocinquantenario dalla nascita. Non mancheranno interventi trasversali sul tema della composizione, incursioni in altri territori culturali e sguardi sulla contemporaneità, attraverso il raffinato contributo dell’Ajugada Quartet.





PROGRAMMA

Sabato 8 aprile

Ore 18,00

Introduzione

Ore 18,30

Duo Ecoensemble

Donne In Musica

Teresa Procaccini (1934)

Introduzione e Allegro op. 41 (1969)

Ada Gentile (1947)

Perflautoepianoforte (2010)

Cristina Landuzzi (1961)

Fantasiestuck n. 2 (1994)

Paola Livorsi (1967)

Percorsi (2008)

Madeleine Dring (1923-1977)

Danza Gaya – Polka

Three pieces:

Wib Waltz – Sarabande – Polka

Morena Mestieri, flauto

Anna Bellagamba, pianoforte

Ore 19,30

Intermezzo

Ore 20,00

Ajugada Quartet

Il giro del mondo in 10 canzoni

1) Kenny Wheeler - Kind Folk

2) Jao Donato - A Rà

3) Paula Cole - Hush Hush

4) Danielle di Majo - Hand Luggage

5) Giulia Salsone - Vento di Terra

6) Antonella Vitale - Eu e o vento

7) Norbert Glanzberg - Mon manège à moi

8) Gaia Possenti - Girotondo

9) Gaia Possenti - Livingstone

10) Antonella Vitale - Il Regalo

11) Fito Paez - Yo vengo a ofrecer mi corazon

12) Vera Hall - Trouble so Hard

Antonella Vitale, voce

Gaia Possenti, pianoforte

Giulia Salsone, chitarra

Danielle Di Majo, sax alto e soprano



Domenica 9 aprile

Ore 18,00

Francesca Caccini (1587-1640)

La liberazione di Ruggiero dall’isola di Alcina

Versione opera – studio a cura di Elena Sartori

Sinfonia e Prologo di Nettuno

Coro dei Numi delle Acque

Sinfonia alla scena I

L’approdo di Melissa

Trio di Damigelle

Gli amori di Ruggiero e Alcina

Il Pastore racconta i suoi amori

Sirena addormenta Ruggiero

Melissa risveglia Ruggiero

Il ritorno di Alcina

Il Coro della Piante Incantate

Il furore di Alcina

Il Coro dei Mostri

Melissa, giusta forza e la fuga di Alcina

Il Coro finale delle Dame e dei Cavalieri

Ensemble vocale e strumentale del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari

Cristina Fanelli, Valeria La Grotta - soprano

Anastasia Abryutina - mezzosoprano

Nicola Petruzzella - tenore

Graziano Andriani - baritono

M. Antonella Crismale, Claudia Iacobone, Arianna Petrosino - flauti dolci

Letizia Carrasso, Barbara Rodio, Gioacchino Visaggi - violini

Edward Szost - tiorba

Elena Sartori - maestro concertatore al cembalo

Ore 19.30

Intermezzo

Ore 20,00

Omaggio a Amy Beach (1867-1944)

nel 150° anniversario della nascita

Musiche da camera e Art songs

June op. 51 n.3

Ecstasy op. 19

per soprano, violino e pianoforte

Berceuse op. 40 n.2

Mazurka op. 40 n.3

per flauto e pianoforte

Chanson d’Amour op. 21 n.1

per soprano, violoncello e pianoforte

Pastorale op. 90 n.1

Caprice op. 90 n. 2

per flauto, violoncello e pianoforte

A Mirage op. 100 n. 1

Stella Viatoris op. 100 n. 2

per soprano, violino, violoncello e pianoforte

Trio op. 150

per violino, violoncello e pianoforte Allegro – Lento espressivo – Allegro con brio

Maria Chiara Pavone - soprano

Giuseppe Pelura – flauto

Caterina Bono – violino

Andrea Fossà – violoncello

Orietta Caianiello - pianoforte



