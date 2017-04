Ravenna Jazz 2017

44a Edizione

Ravenna, 5-14 Maggio 2017

Un filo diretto con le più varie espressioni del jazz statunitense: la 44a edizione del festival Ravenna Jazz si svolgerà dal 5 al 14 maggio portando nella città romagnola grandi miti del jazz crossover (Pat Metheny), della fusion (Billy Cobham), della scena alternativa newyorkese (Marc Ribot). Anche gli artisti più giovani in programma sono già in aria di celebrità, come la prodigiosa sassofonista Grace Kelly e la cantante Avery*Sunshine, mentre gli Istanbul Sessions faranno da ponte tra la scena musicale d’oltreoceano e quella mediterranea.

Il nostro jazz nazionale risponderà da par suo: sul fronte delle contaminazioni jazz-rock con il Trio Bobo, su quello dei fondamentali jazzistici con il clarinettista Nico Gori e la cantante Laura Avanzolini, oltre che con Paolo Fresu, Tommaso Vittorini, Ambrogio Sparagna e Alien Dee, che faranno squadra assieme ai ben 250 baby musicisti della colossale massa orchestrale e corale del “Pazzi di Jazz” Young Project.

Ravenna Jazz è organizzato da Jazz Network con la collaborazione degli Assessorati alla Cultura del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e con la partecipazione della SIAE.

Il Teatro Alighieri aprirà le sue porte per tre serate di grande richiamo. Quella di domenica 7 maggio sarà certamente la più attesa: ogni esibizione del chitarrista Pat Metheny è in sé un evento. A Ravenna Metheny arriverà alla testa di un quartetto dalla spiccata propensione jazzistica: una specie di ritorno ‘a casa’ per questo mito della sei corde che ha percorso con intramontabile successo oltre quarant’anni di carriera.

Il batterista Billy Cobham ha invece un punto di forza nella sua inossidabile fedeltà al genere musicale che lo ha reso celebre: la fusion anni Settanta. La sua attuale band, con la quale sabato 13 calcherà il palco dell’Alighieri, è un turbine sonoro, un’apoteosi di ritmi ipercinetici e sonorità elettriche capaci di riportare alla luce l’intensità degli anni d’oro del jazz-rock.

Sempre all’Alighieri si terrà una terza serata a ingresso gratuito di ben diversa impostazione. Lunedì 8 andrà infatti in scena il “Pazzi di Jazz” Young Project: un monumentale concerto che porta a coronamento mesi di lavoro didattico nelle scuole ravennati realizzato dal trombettista Paolo Fresu, il direttore e arrangiatore Tommaso Vittorini, l’organettista Ambrogio Sparagna e il beatboxer Alien Dee. Questa eterogenea e affiatata squadra musicale si esibirà alla guida di una gigantesca compagine orchestrale e corale formata da ben 250 giovanissimi esecutori, selezionati tra le migliaia di studenti che hanno preso parte al progetto didattico Pazzi di Jazz.

Sotto la bandiera di “Ravenna 44° Jazz Club”, le serate del festival ravennate si spostano in vari club della città e dei dintorni, esplorando le più varie frontiere stilistiche della musica improvvisata e convocando artisti dalla spiccata personalità, in un’alternanza di nomi di culto e giovani già lanciati sul trampolino della notorietà. Sarà proprio uno di questi live a dare il via ufficiale a Ravenna Jazz 2017, venerdì 5 maggio al Cisim di Lido Adriano: protagonista il Trio Bobo, che sprigiona scintille con una fusion spinta ai massimi livelli virtuosistici, jazz-rock dalle tinte vintage incastonato tra ammiccamenti di irresistibile ironia (del resto i ‘Bobo’ sono Faso e Christian Meyer delle Storie Tese, oltre ad Alessio Menconi). Sonorità non meno alternative sono quelle degli Istanbul Sessions guidati dal sassofonista Ilhan Ersahin, tra funk, rock, ritmi ballabili e jazz. Ma più che gli stili qui sono le coordinate geografiche a intrecciarsi: il quartetto mette in cortocircuito le sonorità dell’East Village newyorkese e delle notti di Istanbul (sabato 6 al Bronson di Madonna dell’Albero). Sodale di Elvis Costello, Tom Waits e John Zorn, il chitarrista Marc Ribot si è ben guadagnato il titolo di guru della scena avanguardistica downtown di New York: ogni sua esibizione parte dai presupposti dell’imprevedibilità in attesa di immancabili colpi di scena sonori (martedì 9 al Cisim). La vocalist Laura Avanzolini ci riporta sul sempre fecondo terreno degli standard e della pronuncia jazz più ortodossa: si esibirà dal vivo in trio mercoledì 10 al Mama’s Club e nello stesso giorno sarà anche protagonista del workshop di “Mister Jazz”. Con la cantante e pianista Avery*Sunshine (giovedì 11 al Mama’s Club) la girandola stilistica di “Ravenna 44° Jazz Club” si rimette in moto: in duo con il chitarrista Dana Johnson ci pone di fronte a una visione incantevolmente attuale di tutto quanto fa black music (soul, gospel, jazz, R&B...). Gli ultimi due concerti di “Ravenna 44° Jazz Club” saranno come un viaggio nel tempo. Venerdì 12 (al Teatro Socjale di Piangipane) il clarinettista Nico Gori scorrerà a ritroso il calendario sino agli anni fastosi dello swing orchestrale assieme al suo Swing 10tet e al tap dancer Ernesto Tacco: sarà davvero difficile trattenersi dal ballare. La giovane sassofonista e cantante Grace Kelly riporterà in avanti le lancette dell’orologio: già star di prima grandezza a livello internazionale, arriva per la prima volta in Italia con la sua vorticosa commistione di jazz puro e concitati additivi rock (domenica 14, Teatro Socjale).

Tornano anche quest’anno i concerti ‘Aperitifs’, coi quali la musica esce dai suoi luoghi canonici (teatri e club) per diffondersi nel tessuto urbano e andare incontro a un pubblico che preferisce una situazione di ascolto più informale. Tutti a ingresso gratuito, questi live in orario da aperitivo si svolgono nei locali che fanno ‘tendenza’ del centro cittadino. Tra le locations toccate dagli ‘Aperitifs’ si segnalano diverse novità, mentre si conferma la formula dei concerti in solo, per portare allo scoperto l’individualità di ogni artista.

Il primo ‘Aperitif’ sarà con le “Canzoni nel cassetto” del bandoneonista Pepe Medri (venerdì 5 maggio presso Leonardi Dolciumi 1957). Si andrà poi “A spasso con il basso” assieme al bassista e cantante Giacomo Da Ros (sabato 6, Caffè Pasticceria Palumbo). Da lì si passerà al Caffè del Teatro con lo “(S)concerto per chitarra sola” di Aldo Betto (domenica 7) e poi al Fresco Cocktails & Tapas con le “Note di viaggio: dal tango al jazz” dettate dalla fisarmonica di Massimo Tagliata (lunedì 8). Martedì 9 a Casa Spadoni ci si butterà in “Caduta libera” coi suoni etnici e jazz del chitarrista Tolga During. Ancora chitarra mercoledì 10 al Caffè del Ponte Marino, con le “6 + 1 Songs” per la 7 corde di Daniele Santimone. Giovedì 11, al Due Dame, si passa al sax di Alessandro Scala con il suo “Omaggio a Dexter Gordon”. Venerdì 12 tornerà a grande richiesta un ospite ormai abituale degli ‘Aperitifs’, il pianista-cantante Giacomo Toni col suo “Piano Punk Cabaret” (Cabiria wine bar). I pomeriggi musicali di Ravenna Jazz si chiuderanno poi a suon di chitarra con Antonio Stragapede e le sue “Storie italiane di uomini e chitarre” (sabato 13, Al Cairoli) e con il solo “In My World” di Daniele Bartoli (domenica 14, Naturalmente Burger).

PROGRAMMA

Venerdì 5 maggio

Lido Adriano (RA), Cisim, ore 21:30

“Ravenna 44° Jazz Club”

TRIO BOBO

FASO-MENCONI-MEYER

“Pepper Games”

Faso – basso el.; Alessio Menconi – chitarra; Christian Meyer – batteria

Sabato 6 maggio

Madonna dell’Albero (RA), Bronson, ore 21:30

“Ravenna 44° Jazz Club”

ISTANBUL SESSIONS

Ilhan Ersahin – sax tenore; Alp Ersönmez – basso el.; Turgut Bekoğlu – batteria; Izzet Kizil – percussioni

Domenica 7 maggio

Ravenna, Teatro Alighieri, ore 21:00

An Evening With

PAT METHENY

Antonio Sanchez, Linda Oh & Gwilym Simcock

Pat Metheny – chitarre; Gwilym Simcock – pianoforte, tastiera; Linda Oh – contrabbasso; Antonio Sanchez – batteria

Lunedì 8 maggio

Ravenna, Teatro Alighieri, ore 21:00

“Pazzi di Jazz” Young Project

ORCHESTRA DEI GIOVANI, ORCHESTRA DI PERCUSSIONI,

CORO SWING KIDS & CORO TEEN VOICES

250 giovanissimi diretti da Tommaso Vittorini, Ambrogio Sparagna & Alien Dee

special guests PAOLO FRESU, AMBROGIO SPARAGNA & ALIEN DEE

“A Night in Ravenna”

Omaggio a Dizzy Gillespie nel centenario della nascita

Serata finale del progetto “Pazzi di Jazz” dedicata a Carlo Bubani

Con il sostegno del Comune di Ravenna

Con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - MIUR

produzione originale

Jazz goes to School

Martedì 9 maggio

Lido Adriano (RA), Cisim, ore 21:30

“Ravenna 44° Jazz Club”

MARC RIBOT SOLO

Marc Ribot – chitarra

Mercoledì 10 maggio

Ravenna, Mama’s Club, ore 10-13, 14:30-16:30

“Mister Jazz”

WORKSHOP sulla vocalità

condotto da LAURA AVANZOLINI

“La voce nel jazz tra suono, parola e improvvisazione”

Mercoledì 10 maggio

Ravenna, Mama’s Club, ore 21:30

“Ravenna 44° Jazz Club”

LAURA AVANZOLINI TRIO

“I’m All Smiles”

Laura Avanzolini – voce; Fabio Petretti – sax tenore; Daniele Santimone – chitarra 7 corde

Giovedì 11 maggio

Ravenna, Mama’s Club, ore 21:30

“Ravenna 44° Jazz Club”

AVERY*SUNSHINE

Avery*Sunshine – voce, pianoforte, tastiere; Dana Johnson – chitarra

Venerdì 12 maggio

Piangipane (RA), Teatro Socjale, ore 21:30

“Ravenna 44° Jazz Club”

NICO GORI & SWING 10tet + special guest Ernesto Tacco

Dancing Swing Party

Nico Gori – clarinetto, direzione, arrangiamenti; Vladimiro Carboni – batteria; Nino “swing” Pellegrini – contrabbasso; Piero Frassi – pianoforte;

Renzo Cristiano Telloli – sax alto; Moraldo Marcheschi – sax tenore; Alessio Bianchi – tromba; Silvio Bernardi – trombone;

Mattia Donati – chitarra, voce; Michela Lombardi – voce; Iacopo Crudeli – presentatore, voce

+ special guest Ernesto Tacco – tap dancer

Sabato 13 maggio

Ravenna, Teatro Alighieri, ore 21:00

BILLY COBHAM BAND

Billy Cobham – batteria; Carl Orr – chitarra; Christian Gálvez – basso el.; Steve Hamilton – tastiere; Camelia Ben Naceur – tastiere

Domenica 14 maggio

Piangipane (RA), Teatro Socjale, ore 21:30

“Ravenna 44° Jazz Club”

GRACE KELLY QUARTET

“Trying To Figure It Out”

Grace Kelly – sax alto, voce; Julian Pollack – tastiere, pianoforte; Julia Pederson – contrabbasso, basso el.; Ross Pederson – batteria

RAVENNA JAZZ APERITIFS

ingresso libero

Venerdì 5 maggio

Leonardi Dolciumi 1957

Aperitif ore 18:30

Pepe Medri

“Nel mio quartiere (canzoni nel cassetto)”

bandoneón, organetto diatonico

Sabato 6 maggio

Caffè Pasticceria Palumbo

Aperitif ore 18:30

Giacomo Da Ros

“A spasso con il basso”

basso, voce

Domenica 7 maggio

Il Caffè del Teatro

Aperitif ore 18:30

Aldo Betto

“(S)concerto per chitarra sola”

chitarra

Lunedì 8 maggio

Fresco Cocktails & Tapas

Aperitif ore 18:30

Massimo Tagliata

“Note di viaggio: dal tango al jazz”

fisarmonica

Martedì 9 maggio

Casa Spadoni

Aperitif ore 18:30

Tolga During

“Caduta libera”

Musica etnica & jazz, dall’Olanda alla Turchia

chitarra

Mercoledì 10 maggio

Caffè del Ponte Marino

Aperitif ore 18:30

Daniele Santimone

“6 + 1 Songs for seven-string guitar”

chitarra a 7 corde

Giovedì 11 maggio

Due Dame

Aperitif ore 18:30

Alessandro Scala

“Dexter Blues”

Omaggio a Dexter Gordon

sax tenore

Venerdì 12 maggio

Cabiria wine bar

Aperitif ore 18:30

Giacomo Toni

“Piano Punk Cabaret”

piano, voce

Sabato 13 maggio

Al Cairoli

Aperitif ore 18:30

Antonio Stragapede

“L’Onda, storie italiane di uomini e chitarre”

chitarra

Domenica 14 maggio

Naturalmente Burger

Aperitif ore 18:30

Daniele Bartoli

“In My World”

chitarra

Informazioni

Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656

e-mail: ejn@ejn.it

website: www.ravennajazz.org

Ufficio Stampa

Daniele Cecchini

tel. 348 2350217, e-mail: dancecchini@hotmail.com

Direzione Artistica

Sandra Costantini