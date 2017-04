RDS ti fa volare a Madrid per viverein esclusiva il concerto di ED Sheeran con l’RDS World Tour!

100 fortunati ascoltatori saliranno su un aereo riservato, targato RDS, per vivere da protagonisti un’esperienza indimenticabile

Roma, 6 aprile 2017. L’RDS World Tour, attesissimo dai numerosi ascoltatori di RDS che sognano di essere protagonisti di un evento davvero unico, quest’anno volerà ancora in Spagna: dopo il concerto dei Coldplay a Barcellona, questa volta atterrerà a Madrid per l’imperdibile concerto di Ed Sheeran.

Il volo RDS World Tour partirà sabato 8 aprile e 100 fortunati ascoltatori potranno raggiungere il WiZing Madrid Center e vivere le emozioni del primo concerto dopo la pubblicazione del nuovo album di ED Sheeran “Divide”, uscito il 3 marzo scorso.

100 fortunati ascoltatori di RDS si sono, infatti, aggiudicati il biglietto per la tappa spagnola della famosissima band inglese partecipando al contest “Effetto Domino” ascolta, gioca e vinci o andando sul sito nella sezione RDS play Social. I vincitori partiranno da Milano e Roma sabato 8 aprile, con rientro il 9 aprile, accompagnati dallo staff RDS, e voleranno a bordo di un aereo riservato e brandizzato RDS. Una volta a Madrid vivranno la magia del concerto di Ed Sheeran che continua a battere tutti i record e conquista la vetta in ogni classifica con il suo singolo ‘Shape Of You’.

L’artista britannico è stato il primissimo a debuttare nella Top 10 di Billboard’s con due canzoni contemporaneamente, occupando i due primi posti in classifica, e ha recentemente conquistato importanti grandi risultati negli Stati Uniti.

Saranno Anna Pettinelli e Barty Colucci ad accompagnare i 100 fortunati che raggiungeranno Barcellona e li guideranno, con l’entusiasmo che li contraddistingue, nel vivere al meglio ogni momento di questa esclusiva esperienza.

“RDS World Tour nasce con l’obiettivo di avvicinare gli ascoltatori ai propri idoli facendo vivere loro un’esperienza unica, da raccontare e viralizzare sui social. - dichiara Massimiliano Montefusco, direttore Marketing e Comunicazione di RDS – Unire i fan di Ed Sheeran in un viaggio unico e ricco di emozioni nel cuore della grande musica è il frutto di consolidati rapporti con importanti operatori del mondo musicale che permettono di offrire opportunità esclusive agli ascoltatori di RDS”