INSIEME per gli italiani. LA COSTITUZIONE E’ LA NOSTRA BIBBIA POLITICA

di Carmelo Cicala Presidente di INSIEME per gli italiani

Il programma di INSIEME

Fuori dalle convenzioni, dunque, INSIEME propone un programma che per certi versi ripudia i vecchi schemi e si pone fuori soprattutto dalla prassi tuttora in auge di eterna propaganda politica che approfitta del governo del Paese. Il programma di INSIEME per gli italiani non vuole, tuttavia, essere un programma omnicomprensivo. Esso intende, piuttosto, soffermarsi su alcuni aspetti e problemi che spesso sono stati trascurati.

L’omnicoprensività del programma sarà necessaria nella fase del confronto parlamentare. Il quella circostanza allora, si vedranno e si conosceranno quanti sono più o meno interessati agli italiani all’estero. E’ chiaro che con questo aspetto bisognerà fare i conti ma saranno conti precisi e su base contrattuale verranno concordati punto per punto senza lasciare nulla al caso per la loro fattiva realizzazione. Il settore specifico dal quale e per il quale deve muoversi un parlamentare eletto nella circoscrizione estero, è quello di tutelare i propri elettori da disparità di trattamento con i connazionali residenti in patria, l’eliminazione delle indigenze, delle ingiustizie che spesso raggiungono livelli di incomprensibile gravità. INSIEME ripudia il vecchio sistema in vigore in Italia, lo denuncia e lo combatterà senza timori. E’ fuori dai partiti e questa è la sua forza, il suo reale potere. Nessuna soggezione dunque, nessun timore riverenziale. Primo su tutti il dovere di muoversi per il bene del paese dentro e fuori dai confini nazionali.

La Costituzione italiana rimane, in ogni caso, la bibbia. Ogni dettato presente nella Carta sarà la nostra guida nelle decisioni politiche ed organizzative relative agli italiani tutti uguali nella esazione dei diritti e nell’attuazione dei doveri ovunque essi siano residenti nel mondo. Salute, libertà, pari dignità, uguaglianza nei riguardi della legge ecc. saranno principi imprescindibili da ogni azione politica in quanto tale. Gli Italiani residenti all’estero dovranno poter votare per corrispondenza a tutti gli appuntamenti elettorali in Italia e non solo ridotti alla Circoscrizione estero. Per INSIEME per gli italiani questo è, infatti, il punto di partenza per ogni vera riforma.

Il punto di riferimento base dal quale non è dato prescindere è la nostra costituzione repubblicana ancora bellissima ed efficace. In questa si trovano quelle garanzie di democrazia e di giustizia assai ben congegnate per non lasciar posto e spazio a irresponsabili manovre truffaldine o a colpi di mano. Per gli italiani all’estero poi e soprattutto, la costituzione apposta apposta violata con una doppia modifica per creare dal nulla ed inventarsi la Circoscrizione Estero, rappresenta veramente l’unica salvaguardia seppur continuamente mortificata, dei loro diritti. Rimettere gli italiani, tutti gli italiani sullo stesso piano, significa ripristinare la giustizia negata a questi quasi fossero una coda da tranciare, un fardello da accollarsi. Significa dare credito ai dettami di uguaglianza al cospetto dei quali nessuna teoria potrà mai resistere. La questione del voto all’estero è la base, il punto di partenza e di rilancio della pratica di un diritto sacrosanto sancito per costituzione: gli Italiani residenti all’estero dovranno poter votare per corrispondenza a tutti gli appuntamenti elettorali in Italia e non solo ridotti alla Circoscrizione estero. Solo allora con l’equiparazione dell’elettorato attivo e passivo avremo raggiunto ciò che la Costituzione ha sempre imposto ed impone.

In “Leggi il documento” il modulo di adesione ad INSIEME per gli italiani