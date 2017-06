CALL PER ARTISTI - SCADENZA 25 LUGLIO EMERGENZE ROMANE 2017-18

Nessuna novita' per questo articolo









Sala Romateatri è un nuovo centro di aggregazione artistica e culturale a cavallo tra Rebibbia e Casal de' Pazzi. Con il presente bando integrato, Sala Romateatri intende dar via alla sua prima stagione teatrale (comprendente spettacoli e residenze) sotto la direzione artistica del regista e drammaturgo Pietro Dattola, intitolata Emergenze Romane - l'obiettivo è contribuire, nel suo piccolo, a far emergere il teatro indipendente romano dallo stato di emergenza in cui versa.





Il bando è volto alla selezione di spettacoli di prosa, di teatro ragazzi e di stand-up comedy da inserire in stagione e di progetti di spettacolo da inserire nel programma di residenze estive e invernali.





Il bando di selezione degli spettacoli è rivolto a compagnie operanti a Roma; quello di selezione dei progetti di residenza è esteso alle compagnie di tutta Italia.



Il bando è scaricabile dal link: www.romateatri.it/bando.docx