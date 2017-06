O’DRIÙ ALCHEMIC PERFUMERY, ARRIVA A MILANO LA PRIMA PROFUMERIA AL MONDO DOVE È POSSIBILE CONOSCERE L’AUTORE DELLE FRAGRANZE

Una profumeria unica nel suo genere, dove sarà possibile discutere di fragranze direttamente con il perfume maker autore dei profumi messi a disposizione della clientela. È nato a Milano O’DRIÙ Alchemic Perfumery, il primo store di profumeria in cui è possibile incontrare Angelo Orazio Pregoni, Naso e creatore del brand che ha rivoluzionato la profumeria di nicchia.

Al 41 di via Molino delle Armi a Milano è nato O’DRIÙ Alchemic Perfumery, il primo negozio di profumeria al mondo in cui si può incontrare il Naso che ha creato le fragranze e intrattenersi con lui a discutere di dinamiche olfattive e di processi sensoriali, lasciandosi guidare in un affascinante percorso alla ricerca della fragranza su misura.

Lo store O’Driù si colloca all’interno di Spazio Velvet, black concept store d’avanguardia dove è possibile trovare e acquistare creazioni di designer underground e collezioni accuratamente selezionate. Qui Angelo Orazio Pregoni, perfume creator e artista contemporaneo, ha plasmato uno spazio sospeso oltre il tempo e la realtà, in cui scegliere il proprio profumo è la naturale conclusione di un’esperienza unica e personalizzata.





Il perfume maker italiano si conferma vero sciamano della profumeria e artefice di sinestesie creative. Nello store è lui stesso ad accogliere i suoi ospiti, invitandoli a mettersi comodamente seduti in poltrona per sorseggiare un distillato custodito in un piccolo mobile bar originale degli anni 50. Da qui parte il percorso sensoriale di O’DRIÙ, il cui centro è un tavolo in legno e acciaio su cui campeggiano PathétiqueTM, SatyriconTM, Eva KantTM©, PeetyTM e la linea Angel con Italian AngelTM, Gothic AngelTM e Sea AngelTM. Al loro fianco, DOGMA, una linea di tre fragranze realizzate in esclusiva per Spazio Velvet, schegge olfattive provenienti da un futuro post-apocalittico.

Tutt’intorno, echi steampunk, suggestioni alchemiche e un mosaico incredibilmente armonioso di manufatti di diverse epoche e dai design differenti ricreano l’universo avanguardistico di O’DRIÙ. L’ospite annusa i profumi comodamente seduto su una poltrona da barbiere, in un rituale dei sensi che fa riscoprire la capacità di cogliere la bellezza che, nonostante tutto, ognuno di noi ancora possiede.