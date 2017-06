Novara Jazz

L’ultimo fine settimana di NovaraJazz oltre ad essere caratterizzato dai numerosi concerti al Broletto, per il terzo anno trasforna la città in un palcoscenico a cielo aperto. Sabato 10 giugno e domenica 11 (alle 11.00 e alle 17), infatti, per le vie e le piazze del centro storico di Novara ci saranno ben 13 palchi sui quali si esibiranno i conservatori del nord e del centro Italia. I.S.S.M. Conservatorio Guido Cantelli (Novara), Conservatorio A. Vivaldi (Alessandria), Conservatorio di Musica Arrigo Boito (Parma), Conservatorio Niccolò Paganini (Genova), Conservatorio di Musica Giuseppe Nicolini (Piacenza), Conservatorio Giacomo Puccini (La Spezia), Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz, Conservatorio Giuseppe Verdi (Como), Istituto di Musica Giuseppe Verdi (Asti), Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi (Milano), Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini (Pavia), Conservatorio Luca Marenzio (Brescia), Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Verdi" di Torino e Conservatorio G. F. Ghedini (Cuneo) saranno i protagonisti di StreetJazz, che porterà a suonare più di 50 artisti durante due appuntamenti, alle 11.00 e alle 17.00 sia sabato che domenica.

Ma l'ultimo weekend di NovaraJazz vuole regalare anche un appuntamento goloso organizzato in collaborazione con Torino Noleggio: da giovedì 8 giugno e fino a domenica 10 in piazza della Repubblica (piazza Duomo) a Novara ci saranno i trucks dedicati allo street food: 12 stand gastronomici con cibo di strada come focaccia, fritto misto di pesce, olive all'ascolana, arrosticini, gnocco fritto, ciambelle, pasta fresca, paella, farinata, e molto altro. Inoltre ci sarà il chiosco con la BirraJazz, prodotta in esclusiva per NovaraJazz, dal birrificio Croce di Malto di Trecate. Inoltre domenica 11 giugno tornerà anche Primavera Vinile, la consueta fiera del vinile e del disco da collezione.​



Il centro storico di Novara sarà un palcoscenico a cielo aperto - foto © Emanuele Meschini













