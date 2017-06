CORSO POLONIA 2017: spettacolo per bambini + lab IL DRAGO DI CRACOVIA (10-11 giugno Teatro San Carlino, Villa Borghese)

2017 - Anno del Fiume Vistola

CORSO POLONIA 2017

15° Festival della Cultura Polacca a Roma





Sabato 10 giugno 2017 - ore 17.30

Domenica 11 giugno 2017 - ore 11.30 e 17.30

La leggenda del Drago di Cracovia







Teatro San Carlino

Viale dei bambini (Villa Borghese) - Roma



Ingresso libero su prenotazione obbligatoria (tel. 06 36 000 723 / segreteria.roma@instytutpolski.org)

Sabato 10 (ore 17.30) e domenica 11 giugno (ore 11.30 e 17.30) andrà in scena al Teatro San Carlino di Villa Borghese lo spettacolo per bambini “Il drago di Cracovia”, basato su una fiaba tradizionale polacca, in lingua italiana, con musiche dal vivo, attori, burattini e danzatori.

La storia narra di un drago che abita sulle rive del fiume Vistola, in una grotta sotto la collina del Wawel su cui spicca il Castello Reale. Per colazione, e senza chiedere il permesso a nessuno, mangia le pecore e le mucche degli abitanti della città. Ma è ghiotto anche delle belle fanciulle di Cracovia! Finché un giorno…

Per sapere che cosa succede in seguito, venite a vedere lo spettacolo, in cui si parla non solo del drago, ma anche del re, della principessa e di un calzolaio povero ma assai ingegnoso.

Al termine di ogni spettacolo i bambini presenti saranno coinvolti in un laboratorio creativo (su prenotazione) per la realizzazione di una maschera del drago in gomma crepla. Prima e dopo gli spettacoli, all’esterno del teatro, sarà allestito invece un laboratorio pittorico: una scultura di cartapesta rappresentante un drago che i bambini potranno dipingere liberando la propria fantasia.

Un evento in collaborazione con la Compagnia San Carlino



www.sancarlino.it





Corso Polonia, in programma dall’8 al 24 giugno in diverse location della Capitale, è un’iniziativa realizzata dall’Istituto Polacco di Roma in collaborazione con l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo.





Maggiori informazioni: 06 36 000 723 segreteria@instytutpolski.org

Sito web ufficiale: http://www.istitutopolacco.it/event/corsopolonia2017/

FB: https://www.facebook.com/istitutopolaccodiroma/