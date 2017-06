Garavini (PD): “Ottima notizia l'ok del Governo alla riapertura di un ufficio consolare a Manchester”

La risposta del Sottosegretario Amendola alla interrogazione Garavini sul tema

“E’ molto positivo che il nostro Governo, attraverso il Ministero degli Esteri, intenda prevedere misure ad hoc a sostegno delle nostre comunità in Gran Bretagna, a fronte della difficile situazione che si è creata dopo il voto per la Brexit. La decisione di riaprire un Ufficio consolare a Manchester è un'ottima notizia perché apre a una soluzione, da me più volte auspicata, che va incontro alle esigenze dei cittadini. Non solo sarà di grande beneficio per la comunità di Manchester, che continua a crescere, ma aiuterà anche a decongestionare la sede del Consolato Generale di Londra, che è stata presa d’assalto dopo il referendum sulla Brexit e si trova a gestire il più alto numero di iscritti AIRE d`Europa.”

Lo afferma Laura Garavini, della Presidenza del PD alla Camera, commentando la risposta del Sottosegretario agli Esteri, Vincenzo Amendola, alla sua interrogazione sul tema, da poco presentata. La Deputata eletta nella Circoscrizione Estero-Europa aggiunge:

“La situazione di incertezza generata dall’uscita della Gran Bretagna dall’UE ha avuto un significativo impatto sulla vita dei nostri connazionali nel Regno Unito. Il fatto che il Ministero si stia predisponendo per un potenziamento dei nostri servizi consolari in questo Paese conferma la grande attenzione del Governo per la tutela dei nostri concittadini, nonché il cambio di passo rispetto al passato: non più tagli e chiusure, bensì miglioramento dell’offerta per i cittadini”.

Roma, 9 giugno 2017

