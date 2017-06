Roma, mar 13/6 ore 9_Embrioni alla Ricerca: Ass.Coscioni e le istituzioni fanno il punto a 12 ANNI DAL REFERENDUM DELLA LEGGE 40: gli ultimi divieti da cancellare

13 Giugno 20179.00 - 13.00

Roma (RM) Senato della Repubblica

Sala degli Atti Parlamentari Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini"

Piazza della Minerva, 38 - Roma



L’ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI ORGANIZZA IL CONVEGNO

“A dodici anni dal referendum della legge 40: gli ultimi divieti da cancellare”



Il prossimo 13 giugno saranno 12 anni dal referendum sulla legge 40/04 sulla legge sulla procreazione medicalmente assistita. Dodici anni dopo un bilancio in materia di diritti riconquistati e da riconquistare. In questi anni abbiamo lavorato per affermare i diritti delle persone che per avere un figlio hanno bisogno del ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita. Ci siamo riusciti tramite l’attivazione delle giurisdizioni nazionali e internazionali mentre, sempre grazie anche al nostro operato, la Corte Costituzionale è intervenuta per cancellare alcuni dei divieti che furono anche oggetto dei quesiti referendari. Mancano ora gli ultimi divieti da cancellare, come il divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica.





IL PROGRAMMA PROVVISORIO

Introducono e presiedono: Filomena Gallo e Marco Cappato, segretario e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

Interverranno:

Luigi Manconi, Presidente Commissione diritti umani del Senato

Giulia Scaravelli, Responsabile Registro Nazionale PMA

Elena Cattaneo, Ricercatrice, Senatrice a vita

Gilberto Corbellini, Docente di storia della medicina presso l’Università La Sapienza

Cinzia Caporale, Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica

Valeria Fedeli, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Enrico Morando, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze

Rita Bernardini, Firmataria deposito in Cassazione quesiti referendari L.40

Barbara Pollastrini, Firmataria deposito in Cassazione quesiti referendari L.40

Elda Pia Locatelli, Presidente del Comitato permanente sui diritti umani

Messaggio di Lanfranco Turci e Antonio Del Pennino, rispettivamente Presidente e Tesoriere comitato per i referendum L.40

Fausto Bertinotti, già Presidente della Camera

Riccardo Nencini*, Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Emma Bonino, già Ministro degli Esteri

E con: Riccardo Magi, segretario Radicali italiani; Denise Amerini, responsabile Comparto SSAEP- CGIL*;Riccardo Magi, segretario Radicali italiani; Gianni Baldini, avvocato; Laura Pisano, ass.ne L’ altra cicogna; Maria Gigliola Toniollo, Responsabile del Settore Nuovi Diritti della Cgil nazionale; Luigi Montevecchi, ginecolo; Rocco Berardo, Firmatario deposito in Cassazione quesiti referendari L.40; Angelo Calandrini, avvocato; Cinzia Ammirati, avvocato, Maria Paola Costantini, avvocato; Irene Pellizzone, ricercatrice in diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano; Maria Pisani,portavoce del Partito Socialista Italiano; Adele Orioli, Portavoce e Responsabile Iniziative legali UAAR; Luca Gianaroli, già presidente ESHRE, Stefania Prestigiacomo, Onorevole.