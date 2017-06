Massafra. L’acconto IMU e TASI va effettuato entro il 16 giugno

(N.B.) Il Comune di Massafra ricorda a tutti i cittadini che entro venerdì 16 giugno 2017 deve essere effettuato il versamento dell’acconto IMU e dell’acconto TASI. Il pagamento può avvenire, separatamente, con modelli F24 o, in alternativa, con appositi bollettini postale recante la dicitura “Pagamento IMU” o, a secondo del tipo di versamento, “Pagamento TASI”. Il versamento minimo eseguibile per acconto IMU è di €. 12,00 complessivamente dovuto per l’intero anno, calcolato per tutti gli immobili. Il versamento minimo eseguibile per TASI è di €. 8,00 complessivamente dovuto per l’intero anno, calcolato per tutti gli immobili.

Sul sito www.comunedimassafra.it è possibile effettuare il calcolo e la stampa del modello F24 completo sia per l’IMU che per la TASI. Viene anche ricordato che per

l’annualità 2016, la dichiarazione TASI deve essere presentata (dall’occupante e dal locatario/inquilino/comodatario) entro il termine del 30 giugno 2017. In via generale sono valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI-IMU in quanto compatibili.

I dettagli e la modulistica sono presenti sul sito internet istituzionale www.comunedimassafra.it, dove, tramite il portale del cittadino è sempre possibile visionare le posizioni dei singoli contribuenti, ristampare avvisi ed effettuare richieste di variazione.

Lo Sportello al Cittadino, presso l’Ufficio Tributi (Sede Municipale “F. Bruno” – Via Livatino – 3° p.), è aperto nei seguenti giorni: il martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00; il giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30.

Nella foto lo Stemma del Comune di Massafra.