IL PUNTO n. 632 del 9 giugno 2017 di MARCO ZACCHERA (marco.zacchera@libero.it)



SOMMARIO: POVERA MAY - LEGGE CAOS – VIDEO RENZI - MIGRANTI: LE VERITA’ NON DETTE – A TORINO CI SALVA LO “STELLONE”



Lezione di umiltà per la premier inglese THERESA MAY che credeva di stravincere e invece ci ha rimesso almeno la faccia, un po’ come Renzi con il referendum. Ma mentre in GB un nuovo governo si vara comunque in poche ore e già stasera si sapranno i nomi dei nuovi ministri. da noi è il caos sulla legge elettorale...proviamo allora a capirci qualcosa.



approfondimento: CONTORCIMENTI ELETTORALI

Credo che a oltre il 90% degli italiani non interessi assolutamente nulla della possibile nuova legge elettorale, così come il 99% della gente non capisca più niente della maionese impazzita che sembra contraddistinguere le ultime votazioni alla Camera dove - almeno al momento in cui scrivo - sembra già dissolta in una sequela di insulti la "coalizione a quattro" (PD-M5S-Lega e Forza Italia) che sembrava raccogliere il voto (prontamente smentito) dell'80% dei deputati.

Italiani distratti a cui non si fa percepire l’importanza di una legge elettorale per il futuro del Paese e che se potessero esprimersi liberamente credo che - quasi tutti- vorrebbero poter eleggere deputati di fiducia e non imposti, invece - PARTICOLARE CHE LA GRANDE STAMPA E QUASI TUTTE LE TV HANNO VOLUTAMENTE IGNORATO O NASCOSTO - con la legge che si voleva votare TUTTI i deputati sarebbero stati nominati dai partiti e NESSUNO eletto direttamente dalla gente.

Questo diritto lo ha affermato anche la Corte Costituzionale, ma se lo sono già dimenticati tutti in attesa di una ennesima formula che nuovamente verrà dichiarata incostituzionale, ma intanto sarà riuscita a far piazzare gli amici degli amici. Questo aspetto mi disturba perchè significa prendersi in giro, uccidere la democrazia diretta, nominare persone magari anche valide, ma senza alcun rapporto con i propri elettori.



I PADRI COSTITUENTI HANNO SCRITTO UNA COSTITUZIONE BREVE, COMPRENSIBILE, SERIA (che infatti si voleva distruggere ed è stato un miracolo salvarla lo scorso 4 dicembre) COME DOVREBBE ESSERE OGNI LEGGE, NON SOLO QUELLE ELETTORALI.

PERCHE’ ALLORA BISOGNA RICORRERE A MILLE SOTTERFUGI?



Il problema non è il "maggioritario" o il "proporzionale" (forse il meglio è un mix tra i due assicurando un modesto premio di maggioranza per poter governare) ma il volere a tutti i costi una legge fatta e voluta espressamente dai vertici di TUTTI i partiti per nominare e far nominare solo chi sia di rispettivo gradimento.



Solo il voto di preferenza permette di far emergere persone più gradite, solo norme per indicare liberamente i candidati nei collegi (per esempio con le "primarie") garantiscono che emergano i più popolari e solo il voto "disgiunto" permette - come per l'elezione dei sindaci - di indicare singole persone che si presume siano più adatte o migliori, indipendentemente dall’ appartenenza ad un rispettivo partito.

Se questo sistema funziona bene per i sindaci, perchè non usarlo anche a livello parlamentare?

Perché non devono contare la “qualità” del personale politico, l’esperienza e la preparazione ma solo il servilismo?

In parole semplici, chi scrive è stato per 18 anni deputato grazie a leggi come queste, eppure - proprio sulla base della mia personale esperienza - ritengo che servano sempre di più persone libere e scelte direttamente dai cittadini (ai quali debbano direttamente rispondere in prima persona) e non solo politicamente "schierate".

La politica italiana sta portando il paese al disastro soprattutto perchè è in mano a incompetenti e quindi è succuba dei burocrati, ma se si continuano a nominare politici in questo modo non ci saranno mai speranze di cambiamento.



RIFLETTETE: Il vostro medico di fiducia, cui affidate la vostra salute, come minimo ha fatto l'università e poi un dottorato di specializzazione superando successivamente anche un esame di stato ed è obbligatoriamente iscritto all'ordine professionale.

Può mai un Paese essere invece affidato - soprattutto ai suoi vertici - a persone che spesso non hanno alcuna esperienza politica o amministrativa?

Anche perchè uno può essere comunque un famoso, preparato e valido scienziato o cardiochirurgo, ma se non si è mai occupato di politica, se non sa la differenza tra un decreto-legge e un decreto legislativo, come potrà mai fare seriamente il deputato?

Senza una licenza non potete neppure aprire un bar, immaginatevi fare il parlamentare.

Prima di candidarsi sia obbligo imparare almeno un pò i meccanismi legislativi e solo successivamente ci si candidi, occupandosi magari delle proprie materie professionali e non di tutt'altro!

Una democrazia seria questi problemi se li pone, non pensa solo ai meccanismi per perpetuare il potere e possibilmente fregare la concorrenza.



Certo che il sistema delle "nomine" va bene ai leader: perpetuano la casta e il loro potere, emarginano il dissenso e - se si troveranno in difficoltà - potranno sempre comprare il voto dei vari voltagabbana di turno (alla Verdini, per intenderci) specializzati nel rimanere sempre a galla cambiando casacca ( e che vengono poi ricompensati con una nuova elezione).

Come si può amare un paese come io amo la nostra Italia e vedere con sgomento che queste cose non vengono dette (quasi) da nessuno e tanto meno dai commentatori politici? E poi ci lamentiamo dei conseguenti. logici disastri...

VOLETE VEDERE UNO STREPITOSO VIDEO SULLE BUGIE DI RENZI? MANDATEMI VIA MAIL IL VOSTRO NUMERO WHATSAPP E VE LO SPEDISCO VOLENTIERI, MA DOPO IL SORRISO E’ DA DIFFONDERE E MEDITARE

MIGRANTI: LE REALTA’ CHE NON VENGONO DETTE

Sul “Corriere della Sera” sono apparsi una serie di articoli di Lorenzo Cremonesi, uno dei più validi e seri giornalisti italiani, sulla disperata situazione in Libia.

Mi ha colpito il suo reportage a bordo di una piccola motovedetta libica (regalata dall’Italia) che si è trovata sotto tiro da parte di una nave armata di trafficanti di uomini che stavano tranquillamente imbarcando e sbarcando migranti in totale impunità a due passi dalla costa africana.

Come mai l’Italia, l’Europa, le forze alleate e tutte le varie sigle che si spacciano per umanitarie ”non vedono e non sentono” queste situazioni di completa illegalità quando – intervenendo con energia ed immediatezza – si potrebbero tranquillamente bloccare (vuote) le navi mercenarie stroncando sul nascere questo traffico di carne umana e cercando semmai di aiutare o “filtrare” migranti sulle coste libiche?

Nulla di tutto ciò, mentre si moltiplicano denunce e filmati sulle porcherie di troppe neo “cooperative” o presunte ONLUS sorte dal nulla al solo fine di far soldi sulla pelle della gente ed a cui il Ministero dell’Interno ha appaltato centri di accoglienza, gestione dei campi e dei servizi spesso senza controlli adeguati.



BUONA NOTIZIA: A TORINO VINCE LO "STELLONE"

Come italiani non possiamo proprio lamentarci. Mentre in tante altre parti del mondo quotidiani attentati sconvolgono la vita delle persone noi riusciamo a farci male da soli - come nel caso di piazza San Carlo a Torino - ma alla fine, grazie al consueto "stellone" , per puro caso non ci è almeno scappato il morto.

I media e la politica se la sono presa con il sindaco Chiara Appendino soprattutto perchè è del M5S, ma le responsabilità per il caos di Piazza San Carlo credo siano soprattutto del Prefetto e del Questore torinesi che hanno (o dovrebbero avere) la responsabilità dell'ordine pubblico.

Possibile che prima della sfortunata notte di Champions non si fosse tenuta la normale riunione del Comitato Provinciale della Sicurezza Pubblica (presieduto e convocato da Sua Eccellenza il Prefetto)? Possibile che in Questura non avessero ipotizzato la possibilità di attentati "veri" vista la ghiotta occasione per potenziali terroristi? Possibile che nessun poliziotto abbia notato che arrivavano carichi di bottiglie di birra, ideale mezzo per scaldare le teste già calde? Possibile che non ci fossero adeguate vie di fuga e nessuno avesse studiato un piano minimamente coordinato dopo settimane di attentati in mezzo mondo?

Certo anche i vigili urbani avrebbero dovuto intervenire, ma accusare soprattutto il Comune significa voler far precedere le polemiche politiche alla realtà dei fatti.



Intanto la Juve ha perso la finale di Champions e pur da non juventino (se vi interessa, sono tiepidamente milanista) trovo però davvero brutto che quando una squadra italiana è impegnata ai vertici di una competizione internazionale si debba festeggiare la sua sconfitta, addirittura - come a Napoli - sparando i fuochi artificiali... che ovviamente non avranno avuto l'autorizzazione di PS!

BUONA SETTIMANA A TUTTI... SIAMO FATTI COSI!

MARCO ZACCHERA