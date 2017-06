CEB Champions Cup 2017 - prima fase - resoconto 09/06

La T&A San Marino vince al tie-break il derby ad alta tensione con Rimini e si guadagna il posto in semifinale. Tra le ultime 4 della CEB Champions Cup 2017 figura anche la CNF – UnipolSai Bologna che ha sconfitto agevolmente i Mainz Athletics per 22-2. Saranno le due olandesi a fronteggiare le compagini di Italian Baseball League. Alle 16:30 di sabato 10 giugno scendono in campo T&A San Marino e Curaçao Neptunus, mentre alle 19 sarà la volta di CNF – UnipolSai Bologna e dei campioni in carica della L&D Amsterdam, ancora imbattuti in quest'edizione. Rimini giocherà alle 11 contro il Mainz nella lotta per gli altri piazzamenti.

Risultati Girone A

Mainz Athletics vs UnipolSai Bologna 2-22 (7° inning)

Curacao Neptunus vs Rouen Huskies 9-3

Risultati Girone B

Rimini vs T&A San Marino 3-6 (10° inning)

L&D Amsterdam vs Legionaere Regensburg 9-6

Classifica Girone A: Curaçao Neptunus, UnipolSai Bologna (2 vittorie – 1 sconfitta) .667; Rouen Huskies, Mainz Athletics (1 vittoria - 2 sconfitte) .333

Classifica Girone B: L&D Amsterdam, (3 vittorie – 0 sconfitte) 1.000; T&A San Marino (2-1) .667; Rimini (1-2) .333; Legionaere Regensburg (0-3) .000

CALENDARIO COMPLETO

LINK PER IL LIVE STREAMING